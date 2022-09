«Allahu Akbar»-Rufe bei Messerattacke in Bayern – Angreifer tot

Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr habe es einen polizeilichen Schusswaffengebrauch gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Hierdurch wurde der mutmassliche Angreifer nach Angaben der Polizei so schwer verletzt, dass er trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch vor Ort starb.

Nach einem Angriff auf mehrere Passanten mit zwei Verletzten ist ein Mann in der Nähe des Bahnhofs im bayerischen Ort Ansbach von der Polizei niedergeschossen und dabei tödlich verletzt worden. Der mutmassliche Täter habe «Allahu Akbar» («Gott ist gross») gerufen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend.

So trauert die britische Presse um die Queen

Bilder von Königin Elizabeth II. füllen heute die Titelseiten der Zeitungen. Sie zeigen die vielen Gesichter der verstorbenen Queen. Ein Überblick.

Die Titelseite des «Guardian» zeigt ein Bild der Königin bei ihrer Krönung. Sie sei nicht nur die älteste Herrscherin in der Geschichte des Landes, sondern auch die am längsten amtierende. Die britische Zeitung beschreibt die Königin als «vollständig in unser Leben eingewoben» in einer Regierungszeit, die einige der grössten Veränderungen aller Zeiten mit sich brachte.