Eric Landry bleibt bis mindestens zum Ende der Saison Headcoach des HC Ambri-Piotta. Der Klub teilte mit, dass er auf sportlicher Ebene auf Stabilität setzen möchte. Entsprechend bleiben auch Assistenztrainer René Matte und Sportchef Alessandro Benin vorerst in ihren Funktionen. Derweil soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 8. Februar entschieden werden, wer den Verein künftig führen wird.
Am 8. Oktober war es beim Tessiner National-League-Klub zum Eklat gekommen: Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca traten gemeinsam zurück, nachdem bekannt geworden war, dass sich Präsident Filippo Lombardi mit Christian Dubé getroffen hatte, um nach dem misslungenen Saisonstart mögliche Nachfolgelösungen zu besprechen. Darauf legte auch Lombardi sein Amt nieder. Im Februar soll der Verwaltungsrat wieder vervollständigt werden. (riz/sda)
