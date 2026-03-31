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Wal «Timmy» in der Wismarer Bucht gesichtet – er sitzt wieder fest

Wal «Timmy» sitzt schon wieder fest – «das Tier braucht Kraft»

31.03.2026, 14:2131.03.2026, 14:44

Der vor der deutschen Ostseeküste vor Wismar gesichtete Buckelwal sitzt erneut in einer Bucht fest. Das teilten der Umweltminister des deutschen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, und die Umweltschutzorganisation Greenpeace auf einer Pressekonferenz mit.

Greenpeace war zuvor mit einem Schlauchboot in der Wismarer Bucht unterwegs gewesen, um den dort erneut gesichteten Buckelwal von flacheren Gewässern fernzuhalten. «Wir sind aber guten Mutes, dass der Wal sich weiter entscheidet, im Freiwasser zu bleiben und in die weitere Ostsee zu schwimmen», sagte Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack in Wismar.

epa12850545 A handout photo made available by the non-profit marine conservation organization Sea Shepherd shows a beached whale lying in the waters of the Baltic Sea near Niendorf harbor in Timmendor ...
Der Wal wurde auf den Namen «Timmy» getauft, da er am Timmendorfer Strand entdeckt wurde.Bild: keystone

Seit dem Morgen suchten Einsatzkräfte wieder nach dem Buckwal vor der Ostseeküste, der sich am Vortag aus dem flachen Wasser vor Wismar losgeschwommen hat und dann abgetaucht war.

Der Buckelwal lag seit mindestens Samstag in der Bucht vor Wismar in flachem Wasser und wurde vor Schaulustigen abgeschirmt. Am Montagabend hatte sich der Wal mit weiter steigendem Wasserstand dann bewegt und war dann abgetaucht. Da er wegen der Dunkelheit nicht mehr zu sehen war, fuhren die Boote in der Nacht zurück.

Wal wirkte im Laufe des Montags agiler

«Die Ruhe, die wir dem Wal gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Er hat genug Kraft getankt, um auf die Motivation durch unser Boot zu reagieren und loszuschwimmen», sagte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD) am Abend.

Bereits am Montagnachmittag hatten Wissenschaftler, Umweltschützer und Umweltminister Backhaus versucht, Kontakt zu dem Tier aufzunehmen. Der Wal habe auf die Annäherung des Boots reagiert und agiler gewirkt, sagte ein Ministeriumssprecher.

Wal seit Anfang März in Küstennähe in der Ostsee

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht zum 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. In der Nacht zum Freitag gelang es dem Tier, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet. Nach Angaben des Umweltministeriums war der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs. (hkl/sda/dpa)

«Timmy» ist abgetaucht – neue Hoffnung für Buckelwal in Ostsee
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Die beliebtesten Kommentare
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Snowy
31.03.2026 13:34registriert April 2016
Pro Tag sterben rund 30 Wale direkt durch Menschenhand.
Ca. 300 Delfine und ca. 500‘000 Haie (ja, richtig gelesen: Eine halbe Million).
JEDEN TAG!

Setzen wir uns für „Timi“ ein. Wunderbar.
Aber lasst uns das grosse Bild der täglich stattfindenden Katastrophe in den Weltmeeren nicht aus den Augen verlieren.

Wer’s noch nicht getan hat, die Doku SEASPIRACY anschauen.
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