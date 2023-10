AfD-Chef Chrupalla verlässt Spital: Polizei ermittelt

Tino Chrupalla: Der Co-Vorsitzende der AfD wurde während einer Kundgebung in Ingolstadt in ein Spital gebracht. Bild: keystone

Nach ungeklärtem Vorfall an Wahlkampf-Event: Deutscher AfD-Chef verlässt Spital

Der deutsche AfD-Chef Tino Chrupalla wird nach Angaben seines Büros weiter intensivmedizinisch in einem bayerischen Spital behandelt.

Mehr «International»

AfD-Chef Tino Chrupalla hat nach dem bisher ungeklärten Vorfall bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch in Ingolstadt nach Angaben seiner Partei die Stadt wieder verlassen. «Tino Chrupalla konnte mittlerweile Ingolstadt verlassen und wird sich in weiterführende ärztliche Behandlung begeben», hiess es am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung der AfD. Alle geplanten Wahlkampftermine in Bayern seien abgesagt worden. Im Freistaat wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Was genau zur Krankenhaus-Einweisung Chrupallas führte, ist immer noch unklar. Der Co-Chef der rechtspopulistischen Partei hatte am Mittwoch eine Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt besucht. Vor Beginn einer geplanten Rede musste er hinter der Bühne medizinisch versorgt werden und kam dann in die Klinik. Die Polizei hatte mitgeteilt, dass zu diesem Zeitpunkt «eine offensichtliche Verletzung» nicht erkennbar gewesen sei.

Weiter hiess es: «Um die näheren Umstände dieses medizinischen Vorfalls abzuklären, wurden die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernommen.» Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt sagte am Donnerstagmorgen, es gebe keinen neuen Erkenntnisstand.

Die Polizei hat demnach weiterhin keine Hinweise auf einen tätlichen Angriff aus dem Publikum auf den AfD-Chef. Soweit bisher bekannt, hätten sich die Ereignisse hinter der Bühne abgespielt. Die AfD-Bundesgeschäftsstelle hatte von einem «tätlichen Vorfall» gesprochen.

Weidel verzichtet auf Auftritt

Chrupalla ist einer von zwei Vorsitzenden der in Teilen rechtsextremen Partei. Co-Chefin Alice Weidel hatte am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, auf einen geplanten öffentlichen Auftritt in Bayern verzichtet. Ein Sprecher hatte gesagt, es habe am vorletzten Wochenende einen «sicherheitsrelevanten Vorfall» gegeben. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Weidel sich aktuell auf Mallorca aufhält.

Die 2013 gegründete AfD (Alternative für Deutschland) ist im Bundestag die fünftstärkste Fraktion, liegt aber in aktuellen nationalen Umfragen mit Werten über 20 Prozent auf Platz zwei der Wählergunst. Am Sonntag finden in Bayern und Hessen Landtagswahlen statt, wo die AfD in Umfragen zwischen 14 und 16 Prozent rangiert.

Bei drei Landtagswahlen in mehreren ostdeutschen Bundesländern im Spätsommer 2024 könnte sie laut Umfragen sogar stärkste Partei werden. (sda/dpa)