Die Swiss zeigt zum ersten Mal den Airbus A350 – so sieht er aus

Was auf den ersten Blick wie gemalt aussieht, ist in Wirklichkeit das Ergebnis eines hochpräzisen Klebeverfahrens. Bild: Swiss

Die Swiss zeigt den neuen Airbus A350 in voller Pracht – so sieht er aus

Die Swiss hat am Dienstag erstmals den neuen Airbus A350-900 in voller Pracht präsentiert. Der Flieger kommt in einem speziellen Kleid daher: Neun unterschiedliche Regionen zieren das Flugzeug, dazu kommen weitere Illustrationen und Symbole wie das Murmeltier, der durchbohrte Apfel von Wilhelm Tell oder die Helvetia.

Mithilfe spezieller 3D-Software projizierten die Spezialisten von Airbus die Designs auf die Flugzeugoberfläche. Bild: Swiss

Mithilfe spezieller 3D-Software projizierten die Spezialisten von Airbus die Designs auf die Flugzeugoberfläche und unterteilten sie in rund 360 präzise zugeschnittene Folienelemente.

Anschliessend brachte das Team jedes einzelne Teil in millimetergenauer Handarbeit auf dem Rumpf und den Triebwerken an. Die Motive bestehen aus mehreren Folienstücken und bedecken insgesamt eine Fläche von 380 m².

Für dieses Projekt entwickelte Airbus ein spezielles Verfahren, das den Anforderungen an Aerodynamik, Langlebigkeit und Sicherheit gerecht werden soll. Die Sonderbeklebung ist eine Hommage von Swiss an die Schweiz.

Bevor das neue Langstreckenflugzeug im Spätsommer in die Schweiz kommt, durchläuft es bei Airbus in Toulouse die letzte Vorbereitungsphase. In der sogenannten «Flight Line» prüfen die Teams alle Systeme und Triebwerke und führen die ersten Testflüge durch.

Das sind die Motive der neun Regionen

Bern Bild: Swiss

Zürich Bild: Swiss

Basel

Locarno Bild: Swiss

Genf Bild: Swiss

Montreux Bild: Swiss

St. Moritz Bild: Swiss

Wengen Bild: Swiss

Luzern Bild: Swiss

(ome)