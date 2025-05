Polizisten am Tatort in Hamburg. Bild: keystone

Messer-Angriff in Hamburg: Was Polizisten jetzt fordern

Am vollen Hamburger Hauptbahnhof greift eine Frau plötzlich zum Messer. Hätte sie schon im Vorfeld gestoppt werden können?

Matti Hartmann / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Am Hamburger Hauptbahnhof hat eine Frau am Freitagabend 18 Menschen mit einem Messer verletzt. Vier schweben nach Angaben der Feuerwehr in Lebensgefahr, sechs weitere wurden schwer verletzt.

Der Angriff kam für die Opfer wie aus dem Nichts. Am vollen Bahnsteig bekamen laut Polizei viele zuerst gar nicht mit, dass die Täterin wenige Meter von ihnen entfernt Menschen attackierte.

«Solche Attentate sind leider nie hundertprozentig zu verhindern», sagte Andreas Rosskopf, Vorsitzender der Bundespolizei in der Gewerkschaft der Polizei (GdP), als Reaktion auf den Messerangriff dem «Hamburger Abendblatt». Er sieht die Polizei im Augenblick allerdings nicht optimal aufgestellt. Es bedürfe jetzt «dringend» flächendeckender Kontrollmöglichkeiten an Bahnhöfen für die Bundespolizei, forderte Rosskopf.

Spurensicherung am Hamburger Hauptbahnhof: Zur Tatzeit, etwa 18 Uhr, waren viele Menschen auf dem Bahnsteig. Bild: keystone

Gefahrenabwehr: KI soll Verhalten erkennen

Er sprach sich für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Gefahrenabwehr im Vorfeld aus. Die Beamten benötigten «KI-unterstützte Kameratechnik, die auch Verhaltenserkennung beinhaltet, sodass solche Verhaltensauffälligkeiten im Vorfeld schon erkannt werden könnten», sagte Rosskopf dem «Hamburger Abendblatt».

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Gefahrenabwehr spaltet schon länger die Meinungen. Während Innenbehörden das Potenzial betonen, äussern Datenschützer und Wissenschaftler teils erhebliche Bedenken. Das zeigt unter anderem ein Bericht des Bundesdatenschutzbeauftragten aus dem Jahr 2021.

Grosseinsatz: Eine verletzte Person wird nach einem Messerangriff in der Nähe des Hauptbahnhofs von Rettungskräften abtransportiert. Bild: keystone

Datenschützer fordern Verbot von Emotionserkennung

Demnach halten Polizeibehörden den Einsatz von KI für notwendig, um der Flut an Informationen im digitalen Zeitalter zu begegnen. Datenschützer verweisen hingegen auf fehlende Transparenz bei KI-Systemen – ihre Entscheidungen seien selbst für Entwickler kaum nachvollziehbar. Das widerspreche dem rechtsstaatlichen Prinzip, dass jeder Eingriff nachvollziehbar sein muss.

Ein weiterer Kritikpunkt: KI-Anwendungen könnten unbeabsichtigt in den höchstpersönlichen Lebensbereich eindringen – etwa durch die Analyse von Emotionen oder Persönlichkeitsprofilen. Der Europäische Datenschutzausschuss fordert deshalb ein Verbot der Emotionserkennung in öffentlich zugänglichen Räumen.

Verwendete Quellen: