freundlich20°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Nach Messer-Attacke auf Lehrerin – Hinweise auf islamistisches Motiv

Nach Messer-Attacke auf Lehrerin – Hinweise auf islamistisches Motiv

Der 17-Jährige, der in Deutschland eine Lehrerin niedergestochen haben soll, könnte ein islamistisches Motiv gehabt haben. Darauf sollen Videos hindeuten.
11.09.2025, 15:2011.09.2025, 15:20
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Vergangenen Freitag stach ein Messerangreifer in einem Berufskolleg (Berufsschule) in Essen auf eine Lehrerin ein. Tatverdächtig ist ein 17 Jahre alter Schüler. Hinter der Tat wird ein islamistisches Motiv vermutet.

Laut dem nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) sollen sichergestellte Datenträger auf eine religiöse Motivation hindeuten, berichtete die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ) aus dem Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags. «Der Staatsschutz ist in die Mordkommission eingebunden», sagte Reul demnach am Donnerstag. Es gehe insbesondere um Videos, die der Tatverdächtige angefertigt habe.

Das Nachrichtenportal «Focus» berichtete unter Verweis auf hochrangige Sicherheitskreise von einem islamistischen Hintergrund. Die Bundesanwaltschaft prüfe, ob sie die Ermittlungen an sich ziehe.

News Bilder des Tages RECORD DATE NOT STATED Gro?einsatz von Polizei, SEK,Feuerwehr, Rettungssanit?tern, Polizeihubschrauber am Berufskollegs im Bildungspark an der Bl?cherstra?e im Nordviertel. Eine ...
In Essen kam es zu einem Grosseinsatz von Polizei, SEK, Feuerwehr und Rettungssanitätern.Bild: www.imago-images.de

Lehrerin inzwischen in stabilem Zustand, Schüler in Haft

Der 17-jährige Verdächtige soll am Freitag am Essener Berufskolleg Bildungspark Nord eine 45 Jahre alte Lehrerin durch mehrere Stiche schwer verletzt haben. Ein Richter erliess Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Die Lehrerin sei glücklicherweise inzwischen in einem gesundheitlich stabilen Zustand, sagte die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch. Der tatverdächtige Schüler wurde bei seiner Festnahme von der Polizei niedergeschossen. Er ist mittlerweile ausser Lebensgefahr.

17-Jähriger soll auch Obdachlosen in den Rücken gestochen haben

Der Jugendliche könnte zudem für einen weiteren Messerangriff in Essen verantwortlich sein. Am Freitag soll er auf dem Weg zur Schule einen Obdachlosen an einer Bushaltestelle attackiert haben. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sagte am Donnerstag, erste Erkenntnisse sprächen für eine Verbindung.

Der Obdachlose war laut Polizei am Freitagvormittag von hinten mit einer Stichwaffe angegriffen worden. Erst Stunden später war die Tat aufgefallen, als der 44-Jährige über Schmerzen klagte. Ärzte stellten eine lebensgefährliche Stichverletzung am Rücken fest. Durch eine Operation konnte der Gesundheitszustand des Mannes stabilisiert werden.

Mehr zum Thema:

Messerangriff auf Berufskolleg-Lehrerin – Schüler in Deutschland festgenommen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
SC90
11.09.2025 15:46registriert Juli 2025
Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen.

Nur ein bedauerlicher Einzelfall
4910
Melden
Zum Kommentar
8
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt +++ Polen will Luftverkehr einschränken
4
Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Wegen 13. AHV: Mehrwertsteuer soll befristet erhöht werden
5
«Die Nato befindet sich im Dilemma» – Osteuropa-Experte zu Luftraumverletzung in Polen
Meistgeteilt
1
EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine
2
FBI hat Bilder des Verdächtigen +++ Mutmassliche Tatwaffe gefunden
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Rund 200'000 protestieren in Frankreich – 540 Festnahmen nach Krawallen
Beim landesweiten Protest-Tag in Frankreich mit rund 200'000 Teilnehmenden sind nach Angaben des Innenministeriums 540 Menschen festgenommen worden.
211 Festnahmen gab es laut den Zahlen mit Stand vom späten Abend in Paris. Gut 400 Menschen – davon 110 in Paris – befänden sich in Polizeigewahrsam, hiess es. Laut der Gewerkschaft CGT versammelten die Protestaktionen etwa eine Viertelmillion Menschen.
Zur Story