Dick Cheney ist tot

Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot

04.11.2025, 12:2404.11.2025, 13:13

Dick Cheney ist tot. Der ehemalige US-Vizepräsident starb im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie mitteilt.

Cheney war Vize im Weissen Haus unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush (2001-2009). Der Republikaner war ausserdem Verteidigungsminister und hat Jahrzehnte der US-Politik mitgestaltet - und besonders die Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geprägt. Den Berichten zufolge starb er an den Folgen einer Lungenentzündung, sowie einer Herz- und Gefässerkrankung.

FILE - Vice President Dick Cheney gestures while speaking at the Charlotte Chamber in Charlotte, N.C., Thursday, Jan. 31, 2008. (AP Photo/Chuck Burton, file) Obit Cheney
Dick Cheney ist im Alter von 84 Jahren verstorben.Bild: keystone

Cheney galt als konservativer Haudegen und mächtiger Mann im Hintergrund. Der umstrittene Hardliner wird als einflussreichster Vizepräsident im Weissen Haus angesehen. Nach 9/11 machte sich für das umstrittene Gefangenenlager Guantanámo Bay, illegale Abhörpraktiken und die Irak-Invasion stark. Gesundheitliche Probleme hatte Cheney schon seit vielen Jahren - im Jahr 2012 unterzog er sich einer Herztransplantation.

Vom Stabschef zum Vizepräsidenten

Cheney hat in der US-Hauptstadt Washington eine beeindruckende Karriere hingelegt: In den 1970ern war er Stabschef im Weissen Haus unter Gerald Ford, später Kongressabgeordneter, Verteidigungsminister unter George Bush senior (1989-1993) und dann nach Jahren in der Privatwirtschaft Vize unter Bush Junior.

Während seiner Zeit als Nummer zwei im Weissen Haus hatte Cheney ein eher düsteres Image in der Öffentlichkeit - er galt als verschlossen, machthungrig und manipulativ. Aus der aktiven Politik zog er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zurück. Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 gab er bekannt, dass er für die Demokratin Kamala Harris stimmen wolle - und nicht für den Republikaner Donald Trump.

Cheney wurde 1941 im US-Bundesstaat Nebraska geboren, später zog er mit seiner Familie nach Wyoming. Er studierte Politikwissenschaft und war Vater zweier Töchter. Seine Tochter Liz ist selbst in der US-Politik aktiv und zählt zu den prominentesten republikanischen Kritikern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. (rbu/nib/sda/dpa)

    Gurgelhals
    04.11.2025 12:38registriert Mai 2015
    Bevor jetzt wieder die unvermeidlichen relativierenden Hot Takes kommen, einfach ganz kurz zur Erinnerung: Cheney war ein wirklich, wirklich übler Typ, über dessen Rolle in der US Politik des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts es überhaupt nichts – aber wirklich *gar nichts* – beschönigendes zu sagen gibt.

    Einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass die Republikaner über die letzten Dekaden sich zu einem offen antidemokratischen Club voller korrupten, kriminellen und/oder sonst irgendwie bösartigen Figuren entwickelt hat.
    Snowy
    04.11.2025 13:09registriert April 2016
    Man soll über frisch Verstorbene nichts schlechtes sagen.

    Darum sage ich nichts.
    El_Chorche
    04.11.2025 12:46registriert März 2021
    Da werden sie sich in der Hölle aber freuen.
