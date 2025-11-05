Nebel
Demonstranten unterbrechen Bundesrat: Pfister muss Konferenz verlassen

Le conseiller federal Martin Pfister, podium gauche, observe les manifestants pro-palestiniens qui interrompent la conference-debate sur le theme &quot;Les nouveaux accords bilateraux avec l&#039;Unio ...
Bundesrat Martin Pfister (links auf dem Podium) und die pro-palästinensischen Demonstranten, am Mittwoch, 5. November 2025, in Genf. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)Bild: keystone

Pro-palästinensische Aktivisten haben am Mittwochabend eine Konferenz gestört, an der Martin Pfister an der Universität Genf teilnahm, wie eine Person aus dem Saal, die sich bei Watson gemeldet hat, berichtet. Der Bundesrat musste den Saal kurzzeitig verlassen.
05.11.2025, 20:3405.11.2025, 20:34
Antoine Menusier

Am Dienstag hatten pro-palästinensische Gruppen bereits angekündigt, sie wollten Verteidigungsminister Martin Pfister daran hindern, an einer für Mittwoch um 18 Uhr geplanten Konferenz an der Universität Genf teilzunehmen.

Pfister musste Saal verlassen

Laut einer der vor Ort anwesenden Personen drängten die Demonstranten in den Saal ein, in dem die Konferenz stattfand, und zwangen den Bundesrat so dazu, den Saal zu verlassen. Währenddessen, so die gleiche Quelle weiter, versuchte der Genfer Ständerat Mauro Poggia die Aktivisten zu beruhigen, die anschliessend evakuiert wurden. Die Konferenz konnte mit Martin Pfister mit einer halben Stunde Verspätung fortgesetzt werden.

Der Verteidigungsminister sollte eine Rede zu den Bilateralen III halten. Die Demonstranten werfen ihm vor, den Kauf von Hermes-900-Drohnen des israelischen Unternehmens Elbit aufrechtzuerhalten. «Dieses Unternehmen ist aktiv am Völkermord in Gaza beteiligt und nutzt Schweizer Gelder, um seine Todesmaschinen weiterzuentwickeln», schreiben diese Kollektive. „Pfister ist mitschuldig“, behaupteten sie am Dienstag insbesondere auf dem sozialen Netzwerk Instagram.

Le conseiller federal Martin Pfister s&#039;exprime lors d&#039;une conference-debate sur le theme &quot;Les nouveaux accords bilateraux avec l&#039;Union europeenne, une necessite strategique?&quot; ...
Martin Pfister setzte seine Rede fort, nachdem er von pro-palästinensischen Demonstranten unterbrochen worden war, die auf Anordnung der Polizei den Saal verlassen mussten.Bild: keystone

Am Mittwochnachmittag hatten die Jungen Liberalen Genf, die sich gegen die Drohungen radikaler linker Aktivisten gegen die Konferenz von Martin Pfister am Vortag aussprachen, eine Mitteilung an die Redaktionen geschickt:

«Die Jungfreisinnigen Genf verurteilen aufs Schärfste die Aufrufe einiger linksextremer Gruppierungen, einen Bundesrat daran zu «hindern», eine Vorlesung an der Universität zu halten.»
Jeunes PLR Genève

Die Jungen Liberalen Genf fügen hinzu:

«Die Jungfreisinnigen Genf verurteilen aufs Schärfste die Aufrufe einiger linksextremer Gruppierungen, einen Bundesrat daran zu «hindern», eine Vorlesung an der Universität zu halten.»

Des manifestants pro-palestiniens interrompent le conseiller federal Martin Pfister qui s&#039;exprime lors d&#039;une conference-debate sur le theme &quot;Les nouveaux accords bilateraux avec l&#039; ...
Pro-palästinensische Demonstranten unterbrechen Bundesrat Martin Pfister, der am Mittwoch, 5. November 2025.Bild: keystone

«Diese Unruhestifter, die sich selbst als Verteidiger der Demokratie bezeichnen, zeigen in Wirklichkeit ihr wahres Gesicht», schreiben die Jungen Liberalen Genf: «das Gesicht der Intoleranz, des Dogmatismus und der völligen Missachtung der Meinungsfreiheit.» (...) Die Universität sei kein ideologisches Jagdrevier, das einer Handvoll frustrierter Aktivisten vorbehalten ist, die nicht in der Lage sind, sich mit anderen Ideen auseinanderzusetzen.

Die Jungen Liberalen Genf sind bislang die einzige politische Gruppierung, die auf die Drohungen der pro-palästinensischen Aktivisten reagiert hat, die schliesslich vor ihrer Räumung in die Tat umgesetzt wurden.

