Angriff auf Erdogan-Kritiker Erk Acarer in Berlin



Der türkische Journalist Erk Acarer war im Jahr 2017 ins Exil nach Deutschland geflohen. Nun berichtet er von einem Angriff mit Messern und Fäusten in seinem eigenen zu Hause in Berlin.

Der in Berlin lebende türkische Journalist Erk Acarer hat auf seinem Twitter-Account von einem Angriff am Mittwochabend berichtet. Demnach sei er in seinem zu Hause mit Messern und Fäusten attackiert worden. Dazu teilte er ein Bild von sich, dass ihm kurz nach dem Angriff zeigen soll.

«Ich kenne die Täter», schrieb Acarer in einem weiteren Post. «Ich werde mich dem Faschismus nie ergeben.» Die Hintergründe sind bisher noch unklar. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, sei aber wegen Kopfschwellungen im Krankenhaus unter Beobachtung. «Ich und meine Familie stehen unter Sicherheitsschutz.»

Der #Journalist @eacarer aus der Türkei, lebt im Exil in Deutschland, weil er als Kritiker vor dem #Erdogan Regime fliehen musste. Heute wurde er in #Berlin mit einem Messer angegriffen. Er sagt, dass er seine Täter kenne und dem #Faschismus weiterhin die Stirn bieten wird. https://t.co/bCbj7mlKiU — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) July 7, 2021

