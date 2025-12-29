freundlich-2°
«Grosse Explosion»: Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

President Donald Trump waves before he greets Israel&#039;s Prime Minister Benjamin Netanyahu at his Mar-a-Lago club, Monday, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Präsident Donald Trump winkt, bevor er Israels Premierminister Benjamin Netanjahu in seinem Mar-a-Lago-Club am Montag, dem 29. Dezember 2025, begrüsst.Bild: keystone

29.12.2025, 20:4229.12.2025, 21:00

Die USA haben nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela angegriffen. «Es gab eine grosse Explosion im Hafengebiet, wo die Boote mit Drogen beladen werden», sagte er vor einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.

Am Freitag hatte Trump in einem spontanen Interview des Radiosenders 77 WABC einen solchen Schlag angedeutet. «Ich weiss nicht, ob Sie es gelesen oder gesehen haben, sie haben eine grosse Anlage oder eine grosse Einrichtung, von der aus die Schiffe kommen», sagte Trump. Er ergänzte: «Vor zwei Nächten haben wir die ausgeschaltet. Wir haben sie also sehr hart getroffen.» Weitere Details, etwa ob und wenn ja, wie viele Menschen bei dem Angriff getötet wurden, nannte Trump nicht. Auch Einzelheiten zur Art des Schlags fehlen.

Die USA haben in den vergangenen Monaten mehrere Boote in der Karibik angegriffen, die angeblich Drogen schmuggelten. Ausserdem wurden Soldaten, Kriegsschiffe, ein Flugzeugträger und ein Langstreckenbomber in die Region nahe Venezuela verlegt. Das Vorgehen begründet die US-Regierung mit dem Kampf gegen Drogenkartelle. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sieht dahinter aber den Versuch, einen Machtwechsel im Land zu erzwingen. (sda/dpa)

avatar
Lohner
29.12.2025 20:49registriert August 2025
Ja, der Donny will unbedingt an die Ölvorkommen von Venezuela ran. Es geht ihm nur darum. Die Drogengeschäfte dienten ihm nur als Vorwand.
avatar
Reinhard51
29.12.2025 20:49registriert November 2025
Der "Friedenspräsident"
avatar
wideglide
29.12.2025 20:46registriert Oktober 2021
Der Friedensnobelpreis ist grad 15 Lichtjahre weggehüpft ...
