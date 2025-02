Auto fährt in München in Menschengruppe – mindestens 20 Verletzte, Mann festgenommen

Mehr «International»

In München ist am Donnerstagmorgen ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dies bestätigt die Polizei gegenüber der Zeitung «Bild». Dabei soll es mindestens 20 Verletzte gegeben haben, darunter auch Schwerverletzte.

Unter den Verletzten sind laut dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter auch Kinder.

Bei der Menschengruppe soll es sich um eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gehandelt haben. Die Polizei bestätigte einen Einsatz in der Dachauer Strasse in der Nähe des Hauptbahnhofs: «Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort.» Der Lenker des Fahrzeugs ist in Polizeigewahrsam.

«Im Moment geht keine weitere Gefahr von ihm aus», sagte der Sprecher. «Wir haben keinen Anlass zur Annahme, dass eine Gefahr für die Bevölkerung besteht.»

Laut Bayrischem Rundfunk sagte ein Augenzeuge, jemand sei mit einem Auto vorsätzlich in die Menschengruppe gefahren. Danach sollen Schüsse gefallen sein.

Morgen startet in München die Sicherheitskonferenz, wo neben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter anderem auch der amerikanische Vizepräsident Vance erwartet wird.

(rbu/cma)

Weitere Informationen folgen