1 / 9 Anschlag in München Rettungskräfte am Tatort, nachdem ein Auto in eine Gruppe von Teilnehmern einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München, Deutschland, gefahren wurde. quelle: keystone / vifogra / paul

28 Verletzte in München ++ Söder spricht von «Anschlag» ++ Fahrer ist 24-jähriger Afghane

In München ist am Donnerstagmorgen ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei soll es mindestens 28 Verletzte gegeben haben, darunter auch Schwerverletzte. Lebensgefahr können die Rettungskräfte bei einigen Verletzten nicht ausschliessen.

Video zeigt Festnahme des Autofahrers: Video: twitter

Unter den Verletzten sind laut dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter auch Kinder. Ich bin tief erschüttert», sagte er. «Meine Gedanken sind bei den Verletzten».

«Ich bin erschüttert. Meine Gedanken sind bei den Verletzten.» Dieter Reiter

Am Ort des Geschehens, am Münchner Stiglmaierplatz, fand nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Vorfalls gegen 10.30 Uhr eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi statt.

Bei dem Fahrer des Wagens handelt es sich laut Polizei um einen 24 Jahre alten Asylbewerber aus Afghanistan. Der 24-Jährige war der Polizei bekannt – bisher war er wegen Ladendiebstahl und Drogen aufgefallen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem «mutmasslichen Anschlag».

Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Auto an einem Polizeiwagen vorbei in den Demonstrationszug gefahren. Bei der Festnahme habe die Polizei auch geschossen, sagte ein Sprecher.

«Wir reagieren bei jedem solchen Anschlag besonnen, aber ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst. Es ist nicht der erste Fall, und wer weiss, was noch passiert», sagte Söder am Ort des Geschehens in der Innenstadt. Neben der Aufarbeitung des Einzelfalls und der Anteilnahme müsse der Vorfall Konsequenzen nach sich ziehen, betonte Söder.

«Wir können nicht von Anschlag zu Anschlag gehen und Betroffenheit zeigen (...), sondern müssen auch tatsächlich etwas ändern.» Laut Söder ist derzeit von einem mutmasslichen Anschlag auszugehen.

Der Tatort in München mit dem Mini, der in die Menschenmenge gesteuert wurde. Screenshot: ch media

Morgen startet in München die Sicherheitskonferenz, wo neben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter anderem auch der amerikanische Vizepräsident Vance erwartet wird.

Das Motiv des verdächtigen Afghanen sei aber noch unklar, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Es gebe bisher keine Hinweise darauf, «dass es irgendeinen Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz gibt».

(rbu/cma/sda/dpa)