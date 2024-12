Berlin-Dahlen: Chanukka-Leuchter mit Hakenkreuz geschändet

Ein jüdisches Symbol wurde in Berlin-Dahlem mit Hakenkreuz geschändet

Ein Chanukka-Leuchter wurde in Berlin-Dahlem zum Ziel einer antisemitischen Straftat. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

In Dahlem beschmierten Unbekannte einen Chanukka-Leuchter mit einem Hakenkreuz. Polizeikräfte entdeckten das verbotene Symbol am Donnerstagabend gegen 18 Uhr an der Pücklerstrasse Ecke Clayallee.

Ein Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Bild: AP

Die Beamten machten das antisemitische Symbol unkenntlich. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Der Vorfall ereignete sich am zweiten Tag von Chanukka, einem der wichtigsten jüdischen Feste. Das achttägige Lichterfest begann am 25. Dezember. Der Chanukka-Leuchter mit seinen acht Armen ist dabei das zentrale Symbol der Feierlichkeiten.

