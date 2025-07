Über 100'000 Menschen nahmen dieses Jahr am «Rave the Planet» teil. Bild: keystone

Mega-Rave in Berlin artet aus: 89 Personen werden teils schwer verletzt

Mehr «International»

An der Berliner Techno-Party «Rave the Planet» sind am Samstag dutzende Teilnehmer verletzt worden, wie die «Bild» berichtet. Nach Angaben der Feuerwehr mussten 89 Personen vom Rettungsdienst behandelt werden, für 69 davon endete der Rave gar im Spital. Und: Einige der Partygänger wurden gar lebensbedrohlich verletzt.

Was ist «Rave the Planet»?

Die «Rave the Planet»-Parade ist nach Angaben der Veranstalter ein Techno-Umzug durch Berlin, dessen Ziel es ist, die elektronische Musikkultur zu zelebrieren. Sie findet seit 2022 jährlich statt.

Während letztes Jahr noch rund 300'000 Techno-Enthusiasten am «Rave the Planet» mittanzten, waren dieses Jahr deutlich weniger Teilnehmer am Start – Grund war wohl das regnerisch-nasse Wetter in Berlin. So sprechen die Veranstalter von rund 200'000 Teilnehmern, während die Polizei von mehr als 100'000 spricht.

Wie kam es zu den Verletzungen?

Rund 400 Personen wurden vom regulären Sanitätsdienst behandelt, in 89 Fällen musste der Rettungsdienst und wegen dessen Überlastung auch die Freiwillige Feuerwehr ausrücken.

Laut einem Feuerwehrsprecher ging es in den meisten Fällen um «klassische Veranstaltungssymptome» – also durch Alkohol oder Drogen ausgelöste Verletzungen und Beschwerden. Zudem habe es auch einige Körperverletzungen gegeben.

Allerdings sei es in mehreren Fällen auch um schwere Verletzungen gegangen, so der Sprecher – auch lebensbedrohlich Verletzte seien Behandelt worden. Über die genaue Art der Verletzungen gibt es bislang noch keine Angaben. Auch vom Veranstalter liegen noch keine Angaben vor; diese sollen jedoch im Verlauf des Tages folgen, so die «Bild». (cpf)

+++ Update folgt +++