Ermittler informieren zu tödlichen Schüssen auf Polizisten – die PK im Liveticker

Das Wichtigste in Kürze:

In der Nacht auf Montag wurden zwei deutsche Polizisten bei einer Routinekontrolle erschossen.

Am Abend wurden zwei Tatverdächtige festgenommen – einer der beiden hatte sich zuvor gestellt.

Um 14:00 Uhr informiert tritt die Staatsanwaltschaft erstmals vor die Medien, um über den aktuellen Stand zu informieren.

Schicke uns deinen Input 14:19 Es gibt einen Zeugen «Es gibt einen Zeugen», sagt der Polizeipräsident. Dieser sei in den Medien bereits als Tatverdächtiger betitelt worden. Denne bittet die Journalisten deshalb, ihre Fakten jeweils zuerst zu prüfen. 14:17 «Blinder Hass» Orthen spricht von «blindem Hass gegenüber den Vollzugsorganen.» Dieser sei ein gesellschaftliches Problem und werde in keinster Weise durch fehlerhaftes Verhalten von Beamten ausgelöst. 14:16 Verstörender Fall «Gegenstand der Ermittlung ist es nun, das Tatmotiv zu ermitteln», sagt Udo Gehring. Der Fall sei deshalb verstörend, weil es so aussehe, als hätten die Tatverdächtigen die beiden Beamten getötet, weil sie auf frischer Tat beim Wildern erwischt wurden. 14:14 Polizistin wurde mit Schrotflinte getötet Die 24-jährige Polizeianwärterin sei mit einem Schuss aus einer Schrotflinte getötet worden. Ihr Kollege wurde insgesamt viermal getroffen, sagt Orthen weiter. 14:13 Dringender Tatverdacht Die beiden Verhafteten befinden sich seither in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen die Polizisten getötet hätten, sagt Stefan Orthen von der Staatsanwaltschaft. Die beiden Beschuldigten seien mit einem Kastenwagen unterwegs gewesen und hätten in der Umgebung gewildert. Bei den Tatwaffen handelt es sich vermutlich um eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Beides wurde bei den Verdächtigen gefunden und deckt sich mit den Verletzungen der Beamten. 14:10 Die Verhaftung der Tatverdächtigen Als klar war, dass der Tatverdächtige im Saarland wohnt, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Im Laufe des Nachmittags habe man die Fahndung auf zwei Wohnobjekte konzentriert, sagt Melanie Morbach, die Pressesprecherin des Präsidiums Saarland. Beide Tatverdächtigen liessen sich widerstandslos festnehmen. 14:08 So verlief der Einsatz in der Nacht auf Montag «In der vorletzten Nacht war die Streife in Kusel unterwegs, um eine Person zu kontrollieren», sagt Heiner Schmolzi, Leiter des Einsatzes. Danach hätten die beiden getöteten Polizisten zwei Funksprüche abgesetzt. Einmal um eine Kontrolle eines auffälligen Mannes zu melden und ein zweites Mal um Schüsse zu melden. Als die Verstärkung eintraf, fand sie die 24-jährige Polizeianwärterin tot vor dem Privatfahrzeug. Der 29 Jahre alte Oberkommissar lag schwer verletzt in der Nähe an einer Böschung. Er verstarb später an seinen Verletzungen. 14:02 Grosse Welle der Solidarität «Was wir diese Tage erleben, ist eine enorme Welle der Solidarität», sagt Michael Denne, der Polizeipräsident des Polizeipräsidium Westpfalz. 14:02 Waffenarsenal gefunden In der Wohnung des verhafteten Andreas S. haben Ermittler nach Informationen von Spiegel.de und dem SWR ein ganzes Waffenarsenal gefunden. Dabei soll es sich um mehrere Langwaffen handeln. Der 38-Jährige wurde im Zusammenhang mit dem Polizistenmord gestern verhaftet. Er soll gemäss Informationen früher einen Jagdschein und eine Waffenbesitzkarte besessen haben. Diese seien ihm jedoch aberkannt worden. (meg) 14:01 Wer spricht Diese Personen informieren am Dienstag zur Tat von gestern:

- Dr. Udo Gehring (Oberstaatsanwalt)

- Stefan Orthen (Oberstaatsanwalt)

- Michael Denne (Polizeipräsident, Polizeipräsidium Westpfalz)

- Heiner Schmolzi (Polizeivizepräsident , Polizeipräsidium Westpfalz)

- Frank Gautsche (Kriminaldirektor, Polizeipräsidium Westpfalz)

- Melanie Morbach (Pressesprecherin Landespolizeipräsidium Saarland) 13:48 Pressekonferenz soll um 14 Uhr starten +++ Um 14:00 Uhr startet die Pressekonferenz der @Polizei_KL in Bezug auf das Tötungsdelikt. Auch unsere Pressesprecherin der @PolizeiSaarland ist vor Ort! +++ #Kusel

Hier der Link zum Livestream auf Youtube: https://t.co/qsqbZUJxOz https://t.co/azhPY49iEZ — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) February 1, 2022 13:51 Beileidsbekundungen auch aus der Schweiz Ganz Deutschland trauert mit der Polizei Rheinland-Pfalz um die beiden im Dienst getöteten Beamten. Auch aus der Schweiz erhalten sie Zuspruch: «Zwei junge Menschen, die für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz standen, wurden bei der Ausübung ihrer Polizeiarbeit jäh aus dem Leben gerissen. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen, ihren Freunden und allen Kolleginnen und Kollegen der Polizei Rheinland-Pfalz», schreibt die Zuger Polizei auf Facebook. 13:46 Der Stand der Dinge Am Montag wurde bekannt, dass in der vorangegangenen Nacht zwei Polizisten nahe der deutschen Stadt Kusel erschossen wurden. Sie hatten eine Routineuntersuchung durchgeführt, kurz danach waren die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alter Oberkommissar tot. Am Montagabend wurden schliesslich zwei Tatverdächtige verhaftet. Nun nehmen die Staatsanwaltschaft und die Polizei vor den Medien Stellung zur Tat.

Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck weiter. Die Fahndungsmassnahmen hätten in der Nacht angedauert, hiess es. An diesem Dienstag soll auch ein Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, äusserte sich: «Wenn vermeintliche Routinekontrollen, dazu gehören auch Verkehrskontrollen, derart eskalieren und Kollegen und Kolleginnen dabei ihr Leben lassen müssen, stimmt etwas nicht in unserer Gesellschaft.»

Polizei in der Nähe des Tatortes Bild: keystone

Das ist passiert

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstrasse in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden.

Am Montagabend wurden zwei Deutsche festgenommen: Zunächst stellte sich ein 38-Jähriger der Polizei, nachdem sie öffentlich nach ihm gefahndet hatte. Der Verdächtige habe sich über seine Anwältin gemeldet und sei vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden. In dem Haus wurde auch ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den Schüssen stehe, müssten die Ermittlungen ergeben, hiess es. Beide Männer hätten sich zunächst nicht zur Sache geäussert, hatte die Polizei erklärt.

(yam/sda/dpa)