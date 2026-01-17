wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Deutschland

Karlspreis für Mario Draghi, früherer Präsident der Zentralbank Europas

«Grosses für Europa geleistet»: Karlspreis geht an Mario Draghi

17.01.2026, 13:3517.01.2026, 13:35

Für historische Verdienste um die europäische Einigung wird der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet. Mit dem ehemaligen italienischen Regierungschef ehre man eine Persönlichkeit, «die zielgerichtet und mit unerschütterlicher Entschlossenheit Grosses für Europa geleistet hat», begründete das Karlspreis-Direktorium seine Entscheidung.

epa12479275 Italian former Prime Minister Mario Draghi, Asturias Princess Award of International Cooperation, attends the 45th Princess of Asturias Awards ceremony at the Campoamor theater in Oviedo c ...
Mario Draghi.Bild: keystone

Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Er wird traditionell am Himmelfahrtstag verliehen, dieses Jahr am 14. Mai.

Karlspreis-Direktorium schätzt die Lage als dramatisch ein

Das Direktorium hob unter anderem den 2024 von Draghi veröffentlichten und nach ihm benannten Report zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit hervor. Draghi hatte darin gemahnt, dass die Europäische Union dringend innovativer werden müsse, wenn sie nicht den Anschluss an konkurrierende Wirtschaftsmächte wie die USA und China verlieren wolle. Das Karlspreis-Direktorium schliesst sich dieser Einschätzung an: «Die Lage ist dramatisch», schrieb es in seiner Begründung. «Europa droht zum Spielball anderer Mächte zu werden.» Seine Handlungsfähigkeit könne Europa nur sichern, wenn es wettbewerbsfähiger werde. Wirtschaftliche Stärke sei die Basis für alles andere.

Draghi (78) selbst hatte sich kürzlich ernüchtert über den Stand der bisherigen Umsetzung seiner Empfehlungen geäussert. «Die Schwachstellen nehmen zu», konstatierte er in einer Rede in Brüssel. Vor diesem Hintergrund bezeichnete das Direktorium die Zuerkennung des Karlspreises an Draghi zum jetzigen Zeitpunkt als «ein bewusst gesetztes» Signal an die Entscheidungsträger in Brüssel: «Wir fordern die Europäische Kommission und europäischen Staats- und Regierungschefs auf, jetzt den Draghi-Report umzusetzen», so das Karlspreis-Direktorium.

Adenauer und Churchill unter ersten Preisträgern

Der Karlspreis war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von Aachener Bürgern gestiftet worden. Er ist nach Kaiser Karl dem Grossen benannt, dessen Frankenreich sich im Frühmittelalter über weite Teile Westeuropas erstreckte und der deshalb manchmal als «Vater Europas» bezeichnet wird. Seit vergangenem Jahr ist der Karlspreis mit einem Preisgeld von einer Million Euro verbunden, gestiftet von einem Aachener Ehepaar. Dieses Geld soll proeuropäischen Projekten zugutekommen.

Zu den ersten Preisträgern gehörten Bundeskanzler Konrad Adenauer (1954) und der ehemalige britische Premierminister Winston Churchill (1955). Im vergangenen Jahr ging der Preis an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der letzte Italiener, der den Preis erhielt, war 2009 der Friedensvermittler und Gründer der katholischen Gemeinschaft Sant’Egidio, Andrea Riccardi. (hkl/sda/dpa)

Analyse
SNB-Präsident unterstützt Fed-Chef Powell: Extreme Zeiten verlangen nach extremen Aktionen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bericht: Gaza-Rückzugslinie verschoben – Israel dementiert
Die israelische Armee hat einem BBC-Bericht zufolge im Gazastreifen die sogenannte gelbe Linie ins Landesinnere verschoben und so das von ihr kontrollierte Gebiet vergrössert. Die Armee wies die Darstellung auf Anfrage zurück.
Zur Story