Deutsche Bank: Razzia wegen Verdacht auf Geldwäsche

Razzia bei der Deutschen Bank wegen Verdacht auf Geldwäscherei

28.01.2026, 14:3928.01.2026, 14:39

Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz Gebäude des grössten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin – und das ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage des Finanzinstituts für 2025.

28.01.2026, Hessen, Frankfurt/Main: Die Deutsche Bank in Frankfurt. Derzeit findet in dem Hauptsitz der Bank eine Razzia des BKA wegen des Verdachts der Geldw�sche statt. Foto: Boris Roessler/dpa
Die Deutschen Bank bestätigt die Durchsuchungen.

Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Die Frankfurter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen Frankfurt am Main führt die Ermittlungen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

Hintergrund sind frühere Geschäftsbeziehungen des Instituts zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Bei den Durchsuchungen sollen zusätzliche Beweise gesichert werden. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.

Bank bestätigt Durchsuchungen

«Zu dem Hintergrund der Geschäftsbeziehungen, den über die Deutsche Bank AG erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst, können keine weiteren Angaben gemacht werden», erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Deutsche Bank in Frankfurt.
Die Deutsche Bank in Frankfurt.

Ein Sprecher der Deutschen Bank bestätigte die Durchsuchungen auf Anfrage, ohne weitere Details zu nennen: «Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Massnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird», teilte der Sprecher mit. «Die Bank arbeitet vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns darüber hinaus nicht äussern.»

Vorwürfe, beim Thema Geldwäsche nicht genau genug hinzuschauen und Verdachtsanzeigen zu spät abzugeben, haben der Deutschen Bank wiederholt Ärger eingebrockt. Ende April 2022 zum Beispiel durchsuchten Ermittler von Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin die Zentrale der Bank in Frankfurt. Die Finanzaufsicht Bafin schickte der Bank zeitweise einen Sonderbeauftragten ins Haus, der Fortschritte beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen sollte. (sda/awp/dpa)

Interview
«Eine Kombination von Schweiz und Dänemark wäre ideal»
