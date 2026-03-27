Ostee: Der Wal hat sich wieder verirrt und steuert auf Küste zu

Diese Aufnahme soll den Wal in der Ostsee zeigen. Bild: DPA

Der Wal hat sich wieder verirrt und steuert gefährlich auf die Küste zu

Am Freitag hätte die Rettung des Tieres in Norddeutschland weitergehen sollen, doch am Morgen war der Wal bereits weg. Gerettet ist er gemäss Experten dennoch nicht. Eine Übersicht.

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Was ist passiert?

Der Wal, der nahe der deutschen Küste in der Ostsee gestrandet war, hat sich wieder verirrt. Aktuell steuert er auf das Festland zu. Dabei herrschte am Vormittag kurz Hoffnung, nachdem er sich befreien konnte und eine Weile Richtung offenes Meer schwamm.

Der Wal vor der deutschen Küste schwamm am Freitagmorgen los. Bild: www.imago-images.de

Wo ist der Wal jetzt?

Am Freitagnachmittag nähert sich der Wal wieder gefährlich der Küste, indem er auf Mecklenburg-Vorpommern zusteuert. Mehrere Experten haben bereits klargemacht: Sollte der Wal erneut stranden, werde man ihm wieder helfen.

Am Vormittag befand er sich eine Weile auf dem richtigen Weg hin zur offenen Ostsee hin und schaffte es, ein von Fischern genutztes Gebiet zu durchqueren, ohne sich in den Stellnetzen zu verfangen.

Ursprünglich war das Ziel, dass der Wal am Freitag die Ostsee verlässt und die Nordsee erreicht. Ob er jetzt noch die Kurve kriegt, ist unklar.

Um dem Tier zu helfen, begleiten es sechs Schiffe der Küstenwache, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und von Wissenschaftlern in Richtung Dänemark. Von dort aus sollte es der Wal in den Atlantik schaffen.

Diese Boote eskortieren den Wal durch die Ostsee. Bild: imago

Die Schiffe sind dem Wal jetzt Richtung Mecklenburg-Vorpommern gefolgt und sollen vor allem dafür sorgen, dass sich der Wal nicht erneut verirrt und strandet. Sie versuchen ihn mit Geräuschen in die richtige Richtung zu leiten. Meeresbiologe Lehmann sagt, dass man den Wal nicht zwingen könne, man könne nur versuchen, ihn zu guiden.

Der Weg aus der Ostsee ist heikel – die Schiffe sollten sich zwischen den Wal und das Festland stellen, um diesen von einer erneuten Strandung abzuhalten.

Offenbar soll der Wal schon seit Wochen in der Ostsee unterwegs sein und dort zum ersten Mal im Dezember 2025 gesichtet worden sein.

Wie konnte sich das Tier befreien?

Am Donnerstag kämpfte ein Rettungsteam bis spät am Abend um die Befreiung des gestrandeten Wals in der deutschen Ostsee. Mit Baggern wurde eine Rinne gegraben, welche dem Tier die Befreiung erleichtern sollte. Auch Taucher waren im Einsatz – unter anderem Biologe Lehmann, der den Wal anzufeuern versuchte.

Vor allem am Abend bewegte sich der Wal immer weiter in Richtung der rettenden Rinne, erreichte diese aber nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rettungsaktion auf Freitag verschoben.

Am Donnerstag wurde stundenlang um die Befreiung des Wals gekämpft. Bild: keystone

Gemäss deutschen Medienberichten hatte sich der Wal am Donnerstag rund 40 Meter von seinem ursprünglichen Ort in Richtung der Rinne bewegt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs fehlten ihm noch rund zehn Meter zu dieser. Dem Tier dürfte zugute gekommen sein, dass der Wasserpegel in der Bucht nachts wegen des Windes gemäss einem Koordinator etwa einen halben Meter angestiegen war.

Der Wal soll über 10 Meter gross sein. Bild: keystone

Wird es der Wal überleben?

Der Wal steckt zwar nicht mehr fest, gerettet ist er aber noch nicht. Robert Marc Lehmann sagt, er verspüre «vorsichtige Euphorie». Gleichzeitig bleibt das Schicksal des Wals unklar. «Er ist ja in keinem guten Gesundheitszustand», so der Biologe. Weiter seien noch immer die Reste eines Netzes in seinem Maul.

Biologe Robert Marc Lehmann hofft, dass der Wal trotz seines schlechten Gesundheitszustands überlebt. Bild: www.imago-images.de

Eine definitive Prognose wagt Lehmann deshalb nicht. «Vielleicht finden wir ihn wieder und vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Oder vielleicht liegt er einen Monat später tot am Strand», sagt er. Er würde aber «vorsichtig Entwarnung» geben, sollte das Tier in den nächsten Wochen nicht an einem anderen Strand auftauchen.

Was weiss man über den Zustand des Wals genau?

Biologe Lehmann erklärte am Freitag, dass es sich um ein ausgewachsenes, altes Tier handle. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass es ein Jungtier ist. Er ist schätzungsweise zwischen 12 und 15 Meter lang sowie rund 15 Tonnen schwer.

Wie es um den Gesundheitszustand des Tiers genau steht, ist schwer zu sagen. Biologen machte zuletzt vor allem der Zustand der Haut des Meeressäugers Sorgen. «Sie sieht schlecht aus», so Lehmann. Die Ostsee hat einen geringen Salzgehalt, was der Haut des Tieres schadet. Der Zustand der Haut ist auch der Grund, warum kein Sender angebracht wurde.

Auch sonst dürfte der Wal unter der langen Strandung gelitten haben. «Er ist schwach, der hat lange nichts gefressen», sagt Lehmann. Gleichzeitig sagte er am Donnerstag, dass er davon ausgehe, dass der Wal nicht zum Sterben in die Nähe der Küste gekommen sei. Das Tier wolle leben.

Am Nachmittag zeigte sich Stephanie Gross vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung gegenüber der «Bild» optimistisch, was die Energie des Wals betrifft. «Diese Tiere können wochenlang ohne Nahrung auskommen», sagt sie. «Der Wal hier ist gut genährt, hat also auch noch Reserven. Das wird nicht sein Problem sein», so die Tierärztin. (dab)