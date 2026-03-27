Diese Aufnahme soll den Wal in der Ostsee zeigen. Bild: DPA

Zurück auf Kurs: Der Wal schwimmt durch Fischfanggebiet Richtung Freiheit

Am Freitag hätte die Rettung des Tieres in Norddeutschland weitergehen sollen, doch am Morgen war der Wal bereits weg. Gerettet ist er gemäss Experten dennoch nicht. Eine Übersicht.

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Was ist passiert?

Der Wal, der nahe der deutschen Küste in der Ostsee gestrandet war, hat sich befreit. Das hat der Biologe Robert Marc Lehmann am Freitagmorgen bestätigt. Schon davor machte in deutschen Medien die Meldung die Runde, dass das Tier in der Nacht verschwunden war.

Der Wal vor der deutschen Küste schwamm am Freitagmorgen los. Bild: www.imago-images.de

Wo ist der Wal jetzt?

Der Wal befindet sich am Freitagmorgen auf dem Weg in Richtung Nordsee. Um dem Tier zu helfen, begleiten es sechs Schiffe der Küstenwache, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und von Wissenschaftlern in Richtung Dänemark. Von dort aus sollte es der Wal in den Atlantik schaffen.

Die Schiffe sollen vor allem dafür sorgen, dass sich der Weg nicht erneut verirrt und strandet. Der Weg aus der Ostsee ist heikel – die Schiffe sollten sich zwischen den Wal und das Festland stellen, um diesen von einer erneuten Strandung abzuhalten.

Diese Boote eskortieren den Wal durch die Ostsee. Bild: www.imago-images.de

Am Vormittag dann aber der Rückschlag: Gemäss deutschen Medien kehrte der Wal um und machte sich wieder auf den Weg in Richtung Festland.

Dann machte er plötzlich wieder kehrt. Aktuell schwimmt er laut Medienberichten wieder Richtung offene Ostsee. Zuletzt schaffte er es durch ein Gebiet, das von Fischern genutzt wird, ohne sich in den Stellnetzen zu verfangen. Ziel ist es, dass das Tier noch heute in der Nordsee ankommt.

Wie konnte sich das Tier befreien?

Am Donnerstag kämpfte ein Rettungsteam bis spät am Abend um die Befreiung des gestrandeten Wals in der deutschen Ostsee. Mit Baggern wurde eine Rinne gegraben, welche dem Tier die Befreiung erleichtern sollte. Auch Taucher waren im Einsatz – unter anderem Biologe Lehmann, der den Wal anzufeuern versuchte.

Vor allem am Abend bewegte sich der Wal immer weiter in Richtung der rettenden Rinne, erreichte diese aber nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde die Rettungsaktion auf Freitag verschoben.

Am Donnerstag wurde stundenlang um die Befreiung des Wals gekämpft. Bild: keystone

Gemäss deutschen Medienberichten hatte sich der Wal am Donnerstag rund 40 Meter von seinem ursprünglichen Ort in Richtung der Rinne bewegt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs fehlten ihm noch rund zehn Meter zu dieser. Dem Tier dürfte zugute gekommen sein, dass der Wasserpegel in der Bucht nachts wegen des Windes gemäss einem Koordinator etwa einen halben Meter angestiegen war.

Der Wal soll über 10 Meter gross sein. Bild: keystone

Wird es der Wal überleben?

Der Wal steckt zwar nicht mehr fest, gerettet ist er aber noch nicht. Robert Marc Lehmann sagt, er verspüre «vorsichtige Euphorie». Gleichzeitig bleibt das Schicksal des Wals unklar. «Er ist ja in keinem guten Gesundheitszustand», so der Biologe. Weiter seien noch immer die Reste eines Netzes in seinem Maul.

Biologe Robert Marc Lehmann hofft, dass der Wal trotz seines schlechten Gesundheitszustands überlebt. Bild: www.imago-images.de

Eine definitive Prognose wagt Lehmann deshalb nicht. «Vielleicht finden wir ihn wieder und vielleicht sehen wir ihn nie wieder. Oder vielleicht liegt er einen Monat später tot am Strand», sagt er. Er würde aber «vorsichtig Entwarnung» geben, sollte das Tier in den nächsten Wochen nicht an einem anderen Strand auftauchen.

Was weiss man über den Zustand des Wals genau?

Biologe Lehmann erklärte am Freitag, dass es sich um ein ausgewachsenes, altes Tier handle. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass es ein Jungtier ist. Er ist schätzungsweise zwischen 12 und 15 Meter lang sowie rund 15 Tonnen schwer.

Wie es um den Gesundheitszustand des Tiers genau steht, ist schwer zu sagen. Biologen machte zuletzt vor allem der Zustand der Haut des Meeressäugers Sorgen. «Sie sieht schlecht aus», so Lehmann. Die Ostsee hat einen geringen Salzgehalt, was der Haut des Tieres schadet. Der Zustand der Haut ist auch der Grund, warum kein Sender angebracht wurde.

Auch sonst dürfte der Wal unter der langen Strandung gelitten haben. «Er ist schwach, der hat lange nichts gefressen», sagt Lehmann. Gleichzeitig sagte er am Donnerstag, dass er davon ausgehe, dass der Wal nicht zum Sterben in die Nähe der Küste gekommen sei. Das Tier wolle leben. (dab)