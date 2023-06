München: Frau zieht sich im Flugzeug aus und beisst Polizisten – stundenlange Verspätung

Der gebissene Beamte habe sich in ärztliche Behandlung begeben müssen und seinen Dienst nicht fortsetzen können. Der Flug nach Sofia habe dann erst mit dreieinhalbstündiger Verspätung in München abheben können. (sda/afp)

Mit mehreren Einsatzkräften sei die Frau dann aus dem Flugzeug gebracht worden. Die Passagierin sei in das Bezirkskrankenhaus Taufkirchen eingeliefert worden. Gegen sie seien Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung erstattet worden.

Mehrere herbeigerufene Polizistinnen und Polizisten der Polizei konnten sie demnach nicht beruhigen oder wieder zum Anziehen bewegen. Ein Polizist habe dann versucht, der nackten Frau aus Bulgarien eine Decke umzulegen. «Bei diesem Versuch biss die Frau den Kollegen unvermittelt in den linken Unterarm», teilte die Polizei mit. Der Beamte habe «unmittelbaren Zwang» anwenden müssen, «um den Biss zu lösen und sich zu schützen».

Eine nackte Passagierin hat den Start eines Fluges von München nach Sofia um Stunden verzögert. Wie die deutsche Bundespolizei mitteilte, zog sich eine 27-Jährige vor dem Start am Freitagabend an Bord einer Lufthansa-Maschine vollständig aus und schrie lautstark herum.

