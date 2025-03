Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist tot

Mehr in Kürze.

«Selbstbescheiden bezeichnete AnNa sich zeitlebens als 'Pop-Maus'. Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen. Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb. Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen.»

Belgische Schauspielerin Dequenne stirbt mit 43 Jahren

Im Alter von 43 Jahren ist die belgische Schauspielerin Émilie Dequenne gestorben. Sie starb am Sonntag im französischen Villejuif, wie ihre Agentin Danielle Gain auf Anfrage bestätigte. Die Schauspielerin litt an einer seltenen Krebserkrankung an der Nebenniere.