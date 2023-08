Video: watson/twitter/mackadam_epinfo

Gerüst im Europa-Park kracht zusammen – sieben Verletzte, drei von ihnen im Spital

Im Europa-Park im deutschen Rust ist am Montagnachmittag bei einer Tauchshow ein Gerüst eingestürzt. Laut Polizeiangaben wurden beim Vorfall sieben Menschen verletzt – fünf Artisten sowie zwei Besucher. Drei Artisten seien ins Spital gekommen, teilte eine Polizeisprecherin am Montagabend mit. Zeugen hätten gegen 17.00 Uhr einen Zwischenfall während einer Vorführung in einem Wasserbecken beobachtet. Die Hintergründe dazu würden noch ermittelt.

Es gab unterschiedliche Angaben zur Zahl der Betroffenen seitens des Parks und der Polizei. Die Pressestelle des Freizeitparks teilte zunächst auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend mit, zwei Künstler und ein Besucher seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Besucher habe eine leichte Schürfwunde erlitten, weitere Besucher seien nicht betroffen gewesen. Die vom Wassereinbruch betroffene Attraktion «Atlantica SuperSplash» werde in Kürze wieder in Betrieb gehen.

Das zusammengebrochene Gerüst im Wasser. Bild: twitter/krawattenmanni

Zuletzt häuften sich Meldungen von Pannen im Europa-Park. Erst vor einigen Tagen sind Besucher auf der Wasserbahn Atlantica stecken geblieben. Im Juni gab es zudem einen Brand in der Bahn «Yomi-Zauberwelt der Diamanten». Nach damaligen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Ein Gutachten zur Brandursache wurde in Auftrag gegeben. Bei einem Grosseinsatz mit Hunderten Rettungskräften wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Durch das beschädigte Gebäude fuhren zwei Familien-Attraktionen: der «Alpenexpress Enzian» sowie die «Tiroler Wildwasserbahn». (dab/dab)