Amok-Alarm in Berliner Grundschule – vermutlich Fehlalarm

An einer Grundschule in Berlin wurde am Freitagnachmittag offenbar ein Amok-Alarm ausgelöst. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Fehlalarm.

Mehr «International»

Die Polizei wurde am späten Nachmittag gegen 16.15 Uhr über den Amok-Alarm informiert. Laut der deutschen Bild-Zeitung wurde der Notruf an zwei Alarmanlagen gedrückt.

Ein Polizeisprecher bestätigte zudem, dass sich noch immer Grundschüler im Gebäude befinden würden, die sich in Klassenzimmern versteckt hätten.

Ein Polizei-Aufgebot untersucht derzeit das Schulgebäude. Es gebe derzeit keinen Hinweis auf einen Täter – «keine Schreie, keine Hilferufe und keine Telefonate», wie die Bild-Zeitung berichtet. Deshalb wird vermutet, dass ein technischer Defekt den Alarm ausgelöst habe.

Die Grundschule befindet sich im Berliner Stadtteil Schargendorf.

Update folgt ...

(hkl)