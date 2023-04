Klimaaktivisten kleben sich an der Strasse fest. Bild: www.imago-images.de

Deutschland: Klima-Kleber müssen mehrere Monate ins Gefängnis

Im deutschen Heilbronn standen am Montag wieder Klima-Kleber vor Gericht. Es wurden Gefängnisstrafen verhängt.

Vier Klimaaktivisten und eine Klimaaktivistin wurden am Montag in Heilbronn zu Haftstrafen verurteilt. Laut einem Gerichtssprecher wurden Freiheitsstraen wegen Nötigung verhängt. Zwei von ihnen müssen drei Monate hinter Gitter, jemand für vier Monate und eine andere Person für fünf Monate. Lediglich eine der kürzeren Haftstrafen wurde zur Bewährung ausgesetzt, die anderen gelten ohne Bewährung.

Weil drei der vier Angeklagten in der Verhandlung betont hätten, weiter Strassen blockieren zu wollen, wurde die Gefängnis-Strafen verhängt. «Sie haben zum Ausdruck gebracht, dass Sie nichts anderes beeindruckt.»

Heilbronn nimmt an einem Modellprojekt in Baden-Württemberg teil, in dem beschleunigte Verfahren getestet werden.

