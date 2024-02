Deutschland: Emu nach Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen

Mehr «International»

Polizisten haben im deutschen Nordthüringen einen ausgebüxten Emu erschossen. Der zwölf Jahre alte australische Laufvogel war am Freitag aus seinem Gehege in Schlotheim ausgebrochen, wie die Polizei im deutschen Nordhausen am Sonntag mitteilte.

Emus stammen ursprünglich aus Australien (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Am Samstag wurde er auf einem Feld neben einer Landstrasse gesichtet. Alle Versuche, das Tier einzufangen, misslangen.

Weil sich der grosse Vogel durch die Feuerwehr und die Polizeikräfte vermutlich bedroht fühlte, wurde er den Angaben zufolge immer aggressiver.

Nach einer wilden Verfolgungsjagd über ein Feld sei der Emu plötzlich umgedreht und auf die Einsatzkrätze zugelaufen. Um eine Gefahr für die Beamten und weitere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde er «bei Einhaltung der einsatztaktischen Voraussetzung» erschossen, erklärte die Polizei. (dab/sda/afp)