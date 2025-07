«Bis zu 1,36 Millionen Menschen vor den Bildschirmen – das ist der perfekte, ja grandiose Abschluss eines fantastischen Fussballturniers in der Schweiz», freute sich Roland Mägerle, Leiter SRF Sport, über die vielen TV-Zuschauer. Noch nie verfolgten so viele Menschen gleichzeitig ein Fussballspiel der Frauen beim SRF. An der letzten EM der Frauen im Jahr 2022 waren 432'000 Personen der Höchstwert. Auch damals setzte sich England im Endspiel durch.

So wurden Spanien und England zu den dominierenden Nationen im Frauenfussball

Nach dem WM-Final 2023 bestreiten Spanien und England heute (18 Uhr) in Basel auch den EM-Final 2025. Das ist kein Zufall. Die beiden Länder dominieren den Frauenfussball seit einiger Zeit. So kam es dazu.

Es ist erst zehn Jahre her, da bewegten sich die Schweizer Fussballerinnen mit Spanien auf Augenhöhe – mindestens. An der WM 2015 stand die Schweiz in den Achtelfinals, Spanien schied in der Vorrunde aus. In der gleichen Saison schieden die FC Zürich Frauen in der Champions League in der Runde der letzten 16 aus. Genau wie das Frauenteam des FC Barcelona.