Das Gebiet wird seit Jahren permanent überwacht, da sich dort immer wieder spektakuläre Naturereignisse abspielen – zuletzt etwa im Sommer 2022, als ein grosser Murgang Touristen in Sicherheit brachte.

Bereits am Freitagabend kam es auch im Wallis zu einem spektakulären Murgang, wie «20 Minuten» berichtete. Der Illgraben oberhalb von Leuk-Susten VS, einer der aktivsten Murgangkessel der Alpen, schickte eine massive Schlammlawine ins Tal. Verletzt wurde niemand.

Es kam zu keinen Personenschäden. Die Strasse wurde sofort gesperrt, die Aufräumarbeiten laufen. Laut den Behörden wird im Verlauf des Samstagnachmittags über eine Wiederöffnung entschieden. In dringenden Fällen ist das Klöntal via Sackbergstrasse erreichbar.

Wenige Stunden zuvor waren auch im Glarnerland die Hänge ins Rutschen geraten. Am Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr gingen im Klöntal zwei Murgänge ab, die Teile der Klöntalerstrasse unter Geröll begruben, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilte.

Die Zufahrten zur Tellsplatte (von Süden) sowie nach Sisikon und Riemenstalden (von Norden) blieben währenddessen offen. Der Murgang selbst ereignete sich laut Astra weiter oben in einem Gebiet, das bekannt ist für Steinschläge und Hangrutsche. Bereits im August 2024 war es dort zu einem Felssturz gekommen – damals blieb die Axenstrasse mehrere Tage gesperrt.

Am Samstagmittag löste ein Murgang im Gebiet Gumpisch oberhalb von Sisikon UR die automatische Sperrung der Axenstrasse aus. Die Anlage, die seit 2019 installiert ist, registrierte die Gefahr gegen 12.30 Uhr – wenig später war der wichtige Abschnitt zwischen Brunnen SZ und Flüelen UR in beiden Richtungen gesperrt.

Nach heftigen Regenfällen ist es am Freitagabend und Samstagvormittag zu mehreren Murgängen gekommen – betroffen waren unter anderem die Axenstrasse im Kanton Uri, das Klöntal im Glarnerland und der Illgraben im Wallis.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zwei Monate nach dem Bergsturz in Blatten wird in die Zukunft geschaut

«Der Berg wird gefährlicher»: So erleben Alpinisten die Zeiten des Klimawandels

Schüsse auf Hilfesuchende in Gaza ++ Briten planen Evakuierung schwer kranker Kinder

62’300 Franken für Namen von E-ID-App: So kam der Bund auf «Swiyu»

Ankunft in Schottland: Trump warnt Europa vor Migranten und Windrädern

«So etwas habe ich in 38 Jahren nie gesehen» – ein Nachmittag im Zürcher FKK-Brennpunkt

Neue Vorwürfe gegen Schweizer AfD-Pfarrer wegen Facebook-Posts – was ihm nun droht

Der Diessenhofer Pfarrer Gottfried Spieth politisiert für die «Alternative für Deutschland» in Frankfurt an der Oder. Jetzt gibt es neue Anschuldigungen gegen den 64-Jährigen, weil er auf Facebook Fremdenhass verbreitet hat. Der Kirchenrat kündigt Konsequenzen an.

Sein Büro ist schon zu Teilen geräumt, vor dem Pfarrhaus steht ein grosser Container. Gottfried Spieth packt grad die Zügelkisten für seine Familie, die ihre Siebensachen aufs neue Schuljahr hin nach Frankfurt an der Oder zügelt. Im brandenburgischen Städtchen an der Grenze zu Polen hat der Diessenhofer Pfarrer seit Juni 2024 ein politisches Amt für die AfD inne