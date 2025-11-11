freundlich
Kopfgeld auf Politiker: Mann in Deutschland festgenommen

Kopfgeld auf Merkel und Scholz: Mann in Deutschland festgenommen

Beamte des deutschen Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der deutschen Bundespolizei haben einen Mann festgenommen. Es besteht der Verdacht der Terrorismusfinanzierung.
Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Deutschpolen festnehmen lassen, der im Darknet zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll.

Der Behörde zufolge habe der Beschuldigte namens Martin S. auf seiner Plattform auch Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen veröffentlicht und Spenden in Kryptowährungen eingefordert , die als «Kopfgeld» zur Tötung ausgesetzt werden sollten.

Dazu seien «von ihm selbst ausgesprochene Todesurteile» und Informationen mit «sensiblen persönlichen Daten potenzieller Opfer» eingestellt worden, erklärten die Ermittler der Bundesanwaltschaft. Die Festnahme erfolgte demzufolge am Montagabend durch Beamte des Bundeskriminalamtes und Spezialkräfte der Bundespolizei.

Bereits am Samstag hatte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. S. sollte noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Wie der «Spiegel» berichtet, soll der Beschuldigte eine «Todesliste» mit mehr als 20 Namen geführt haben. Darunter seien auch zwei ehemalige Bundeskanzler: Angela Merkel und Olaf Scholz. Auf die Spur von S. seien die Ermittler wohl durch Hinweise des Bundesamts für Verfassungsschutz gekommen, berichtet das Medium weiter.

Update folgt ...

