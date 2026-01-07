Die «Pistole 75» soll ersetzt werden. Aber nicht durch eine Glock, sondern ein deutlich komplexeres Modell. Bild: VBS/DDPS

Analyse

Interne Dokumente zur neuen Armee-Pistole P320 werfen unbequeme Fragen auf

Die Schweizer Armee wollte eigentlich die Glock 17 als neue Standard-Dienstwaffe. Doch die Verantwortlichen entschieden anders. watson-Recherchen zeigen, was hinter dem Entscheid steckt.

Daniel Schurter Folge mir

Mehr «Digital»

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) und die Schweizer Armee wollen eine neue Armeepistole beschaffen und haben sich dabei für ein umstrittenes Modell des US-Herstellers SIG Sauer entschieden, das in der Schweiz zusammengebaut werden soll.

Nur das teurere Glock-Modell erfüllte die technischen Ansprüche und bestand auch den Truppentest. Die günstigere SIG Sauer P320 fiel teilweise durch.

Und nun zeigen Armee-interne Dokumente, dass das von Armasuisse und Armeeführung gewählte Modell selbst «Must Have»-Anforderungen nicht restlos erfüllt.

In diesem Artikel geht es um das technische Anforderungsprofil, das die Armee-Verantwortlichen formuliert haben und das watson gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz kurz vor Weihnachten erhalten hat.

Was ist passiert?

Steht bei der Beschaffung der neuen Armeepistole die Sicherheit der Soldaten an erster Stelle? Der Entscheid für die P320 deutet nicht darauf hin.

Die sehr vielen, vor allem aus den USA bekannten Vorfälle, bei denen sich plötzlich Schüsse lösten, sind das kritischste Element in der öffentlichen Debatte um die Funktionssicherheit der SIG Sauer P320.

Auf Englisch ist von Unintentional Discharges die Rede. Gemeint sind ungewollte Schussabgaben, bei denen der Abzug (das Abzugszüngel) nicht durch den Träger oder die Trägerin der Pistole betätigt wurde. Häufig steckten Unfallwaffen vermeintlich sicher in einem Holster – ob am Gürtel getragen oder sonst wo.

Der US-Hersteller SIG Sauer und die Schweizer Niederlassung haben wiederholt erklärt, dass die P320 ab Werk keine Schwächen oder Mängel aufweise. Ungewollte Schussabgaben seien auf Bedienfehler oder andere Versäumnisse der Besitzer zurückzuführen.

Doch an dieser Darstellung gibt es Zweifel. Und die waren sicher auch den Beschaffungsfachleuten beim Bund bekannt. Umso interessanter ist es, welche technischen Anforderungen an die neue Armeepistole formuliert wurden. Immerhin sollen in mehreren Tranchen bis zu 140'000 Stück beschafft werden.

Interne Armee-Dokumente geben Details zur Beschaffung preis

Auf Antrag von watson und gestützt auf das Schweizer Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) hat die Schweizer Armee unmittelbar vor Weihnachten zwei interne Dokumente zum Beschaffungsverfahren für die neue Armeepistole herausgegeben.

Screenshot: watson

Es handelt sich um die von der Armee formulierten technischen Anforderungen an die neue Pistole. Ein zweites Dokument geht im Detail auf die zwischen September 2021 und Ende 2022 erarbeiteten Kriterien ein.

Die Verantwortlichen haben Schwärzungen in den Dokumenten zur aktuellen Pistolen-Beschaffung vorgenommen. Einerseits wurden Personendaten der darin erwähnten Akteure geschwärzt, um ihre Privatsphäre zu schützen. Andererseits wurden Passagen unkenntlich gemacht, die laut Armee «die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährden könnten».

In dieser Analyse geht es vorrangig darum, die wichtigsten Punkte aus dem Anforderungsprofil der Armee zu thematisieren und kritisch einzuordnen.

PS: Ein vertraulicher Armee-Bericht zur Pistolen-Beschaffung – ein Dokument zu den militärischen Truppenversuchen mit den Modellen der Bewerber Glock (Österreich), H&K (Heckler & Koch, Deutschland) sowie SIG Sauer (USA, Schweiz) – ist laut Armeesprecher Matthias Volken «noch in rechtlicher Prüfung».

Wichtig zu wissen: Noch ist der Beschaffungsvertrag mit SIG Sauer nicht unterzeichnet. Der US-Waffenhersteller muss kleinere Verbesserungen vornehmen. Diese beziehen sich allerdings gemäss Schweizer Rüstungschef und Armasuisse-Direktor Urs Loher nicht auf eine Verbesserung der «technischen Sicherheit» der P320.

Die geplante Beschaffung muss dann im Rahmen der sogenannten «Armeebotschaft», dem jährlichen Bericht und Antrag des Bundesrates an das Parlament, durch Nationalrat und Ständerat genehmigt werden.

Was sind die wichtigsten neuen Erkenntnisse zur Beschaffung?

War bei der Armee ursprünglich nicht die erste Wahl: die P320 von SIG Sauer. Bild: Shutterstock

watson-Recherchen zeigen, dass die Armee schon vor Jahren die bisherige Dienstpistole vom Typ SIG P220 («Pist 75») durch die Glock 17 ersetzen wollte – ein zuvor bereits bei den Spezialkräften erfolgreich eingeführtes Modell. Diese Glock («Pist 12/15») erwies sich als zuverlässig und kostengünstig. Doch das Vorhaben, sie als neue Standard-Militärwaffe zu beschaffen, scheiterte an juristischen und politischen Bedenken.

Die Rüstungsbehörde Armasuisse stellte sich 2021 quer und erklärte, dass man die vielen zusätzlichen Glocks nicht «freihändig» beschaffen dürfe. Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) schreibt vor, dass bei grösseren Summen ein standardisiertes Auswahlverfahren durchgeführt wird.

Screenshot: watson

Die Armee wollte also die Glock, Armasuisse erzwang aber ein Wettbewerbsverfahren mit mehreren Herstellern. Das Ergebnis ist eine neue Armeepistole, die komplexer und mit Blick auf die Sicherung umstrittener ist, wie wir weiter unten im Detail sehen.

Die von watson eingesehenen Armee-Dokumente geben interessante Details zum aktuellen Beschaffungsverfahren preis, in dem sich die technisch schwächere SIG Sauer P320 gegen die Glock 45 durchsetzte.

Was aufhorchen lässt: Trotz ungeklärter Fragen und Bedenken rund um die Funktionssicherheit von (durchgeladenen) P320-Pistolen pocht die Armeeführung nicht auf bewährte zusätzliche Sicherungen.

Was soll die neue Armeepistole betriebssicher machen?

Die wichtigsten Armee-Vorgaben

«Der Schuss darf nur durch explizites Betätigen des Pistolen-Abzugs vom Schützen ausgelöst werden.» quelle: armee-dokument

Die Armee-Verantwortlichen haben gemäss den vorliegenden Dokumenten zur P320-Beschaffung den Waffenherstellern verschiedene technische Vorgaben gemacht. Wobei unverzichtbare Kriterien als «Must have» bezeichnet werden.

Der Abzugsweg

Aus dem technischen Anforderungsprofil für die neue Schweizer Armeepistole geht hervor, dass die Verantwortlichen eine Schlagbolzenpistole wollten, die «einen kurzen und konstanten Abzugsweg aufweist».

Screenshot: watson

Der Abzugsweg bezeichnet die gesamte Strecke, die der Abzug mit dem Zeigefinger nach hinten gezogen werden muss, damit sich bei einer durchgeladenen Waffe, ob Glock oder SIG Sauer P320, ein Schuss löst.

Das geforderte Abzugssystem muss bei jedem Schuss die gleiche Abzugscharakteristik aufweisen. Ein System wie bei der alten «Pistole 75» (SIG P220), die beim ersten Schuss einen langen, schweren Abzugsweg hat («Double Action»), wird explizit ausgeschlossen.

Je kürzer der Abzugsweg, desto geringer die Fehlertoleranz. Und umso wichtiger sind externe und interne Sicherheits-Vorkehrungen.

Der Abzug der P320 gilt unter Fachleuten als «crisp» (trocken). Und er hat ab Werk einen sehr kurzen «Reset», was die Vorwärtsbewegung des Abzugs nach der Schussabgabe meint. Je kürzer der Reset, desto schneller können erfahrene, respektive entsprechend trainierte Schützen den nächsten Schuss kontrolliert abgeben.

Das Abzugsgewicht

Die neue Armeepistole soll ein relativ hohes Abzugsgewicht von bis zu 45 Newton (ca. 4,6 Kilogramm) besitzen. Das wäre deutlich mehr als bei den zivilen und polizeilichen P320-Dienstwaffen, deren Abzugsgewicht oftmals nur bei rund 25-29 Newton liegt.

screenshot: watson

Mechanische Belastungstests

Die Funktionssicherheit der neuen Armeepistole soll durch das Bestehen standardisierter mechanischer Tests gewährleistet sein. Konkret darf die Pistole bei Fall-, Stoss- und Schlagbelastung nicht plötzlich auslösen. Solche Tests wurden von Armasuisse-Fachleuten während des Auswahlverfahren durchgeführt.

Bei den Anforderungen an die neue Armeepistole heisst es im entsprechenden Armee-Dokument:

Die Armeepistole soll auch als Schlagwaffe sicher eingesetzt werden können. screenshot: watson

Bezüglich Munition wird sich nichts ändern, die Armee hält am 9-Millimeter-Kaliber fest. Bild: vbs

Holsterung der Waffe

Das Risiko eines ungewollten Schusses im Holster scheint die Armeeführung primär über die mechanische Qualität des Holsters angehen zu wollen. Es soll so konzipiert sein, dass Fremdobjekte (Ausrüstung/Kleidung) beim Holstern einer (durchgeladenen) P320 nicht ungewollt eine Schussabgabe auslösen.

MBAS steht für das neue Modulare Bekleidungs- und Ausrüstungssystem der Armee. Screenshot: watson

Die Bedienung muss für Pistolenträger «rasch, einfach, sicher und einhändig» möglich sein. Das Holster wird zum primären mechanischen Schutz gegen Fremdeinwirkung auf den Abzug, respektive das Abzugszüngel.

Die Schweizer Armee versucht demnach, das Sicherheitsrisiko der P320 (kurzer Abzug, keine externe Abzugssicherung) durch ein hochgradig standardisiertes Holstersystem zu minimieren. Der Fokus liegt darauf, dass die Pistole in jeder denkbaren Trageposition (auch im Cockpit oder verdeckt) vom Holster so umschlossen ist, dass kein Fremdkörper den Abzug erreichen kann.

Dies dürfte auch eine Lehre aus der Beschaffung der P320 durch Kanadas Streitkräfte sein. Noch bevor die regulären Soldaten die Pistole flächendeckend erhielten, kam es bei einer Eliteeinheit zu einer ungewollten Schussabgabe. Die Untersuchung kam zum Schluss, dass die P320 in einem unsicheren Holster steckte.

Wie andere Armeen bei der P320-Beschaffung vorgingen Die Beschaffungsexperten der US-Streitkräfte verlangten im Zuge des Beschaffungsverfahrens von SIG Sauer zwei Militärvarianten M17 und M18 (kompakt) mit beidseitigem externem Sicherungshebel.



Das Sicherheitskonzept der US-Armee sieht eine mechanische Sicherung beim Tragen in «Condition 1» (geladen und entsichert) und beim Holstern vor.



Australiens Streitkräfte (ADF) entschieden sich für eine P320 X-Carry Pro, die zusätzlich mit einem beidseitigen externen Sicherungshebel ausgestattet ist. Von Ende 2024 bis 2026 soll die «F9» flächendeckend bei Armee und Luftwaffe eingeführt werden.



Trotz intensiver Diskussionen über die P320-Plattform, ausgelöst durch Berichte über viele unbeabsichtigte Schussabgaben, betont das Verteidigungsministerium, dass die P320-Konfiguration der ADF «extrem strengen Tests» unterzogen wurde und sicher sei.



Hingegen verzichten Kanada und Dänemark (als erster europäischer NATO-Staat) bei ihren P320-Modellen als militärische Dienstwaffe auf eine externe Sicherung. Es handelt sich um Varianten der «X-Carry»-Serie.

Ein US-Marine lädt eine M18, die militärische Kompaktversion der P320. quelle: imago-images.de

Wo ist das Problem?

Erraten, es gibt mehrere.

Keine externe Sicherung 🔥

In den USA steht die P320 massiv in der Kritik, weil sie im Gegensatz zur Glock keine im Abzugszüngel integrierte Sicherung («Trigger Safety») besitzt. In Kombination mit einem kurzen Abzugsweg kann dies bei Stress oder im Holster hängenbleibender Kleidung eher zu einer unbeabsichtigten Schussauslösung führen.

Genügt es, speziell bei Milizsoldaten mit geringer Trainingsintensität, ungewollte Schüsse im Holster zu verhindern, wenn gleichzeitig auf eine mechanische Sicherung verzichtet wird?

Auch ein externer Daumensicherungshebel könnte ungewollte Schussabgaben beim Holstern gemäss Einschätzung externer Fachleute effektiv verhindern.

In der detaillierten Liste der von der Schweizer Armee verlangten Pistolen-Bedienungselemente und Funktionalitäten ist an keiner Stelle eine manuelle, externe Sicherung als «Must-have» aufgeführt. Demnach wollten die Verantwortlichen trotz der vielen bekannten Vorfälle keinen per Finger zu bedienenden Hebel.

Dies war zuvor vom Armasuisse-Kommunikationschef Kaj-Gunnar Sievert bestätigt worden. Er sagte, gemäss den Anforderungen seitens Gruppe V (siehe unten) werde kein externer Sicherungshebel verlangt.

Problem: Die SIG Sauer P320 verfügt im Gegensatz zu den Pistolen der im Beschaffungsverfahren unterlegenen Konkurrenten Glock und Heckler & Koch (H&K) über keine externen Sicherungsmechanismen. Der P320 fehlt insbesondere eine Abzugssicherung – eine kleine Lasche am Abzugszüngel, die zuerst hineingedrückt werden muss, damit überhaupt geschossen werden kann.

Stattdessen setzt die Schweizer Armeeführung auf ein höheres Abzugsgewicht sowie eine disziplinierte Umsetzung der für Dienstwaffen geltenden «Sicherheitsvorschriften» gemäss Armee-Reglement.

Was unterscheidet die SIG Sauer P320 von anderen Schlagbolzenpistolen?? Schlagbolzenpistolen, auf Englisch «Striker-Fired», sind moderne Faustfeuerwaffen, die ohne Schlaghammer (Hahn) funktionieren. Die Zündung der Patrone übernimmt ein interner Schlagbolzen.

Dieses System ermöglicht ein konstantes Abzugsgewicht vom ersten bis zum letzten Schuss und funktioniert ohne manuellen Sicherungshebel, was die Bedienung unter Stress vereinfachen soll. Alle drei Modelle von Glock, H&H und SIG Sauer, die es in die Endauswahl für die neue Armeepistole schafften, funktionieren nach diesem Prinzip, das innere Design und die Sicherheitsmechanismen unterscheiden sich hingegen beträchtlich.



Die P320 ist die erste von SIG Sauer entwickelte Schlagbolzenpistole. Sie funktioniert nach dem Auslöseprinzip «Single Action Only» (SAO). Nach der Ladebewegung ist der Schlagbolzen automatisch vorgespannt, sodass sofort ein Schuss abgegeben werden kann.



Eine externe Abzugssicherung gibt es nicht ab Werk. Interne Sicherheitsmechanismen sollen verhindern, dass sich bei einem Sturz oder anderer mechanischer Einwirkung ungewollt ein Schuss löst.



Bei Glock-Schlagbolzenpistolen hingegen ist der Schlagbolzen nach einer Ladebewegung nur «teilgespannt». Erst durch das Durchziehen des Abzugs wird er vollständig gespannt und löst am Ende des Abzugswegs die Schussabgabe aus.



Das von Glock entwickelte «Safe Action»-Prinzip ist ein vollautomatisches Sicherheitssystem, das aus drei unabhängig voneinander arbeitenden mechanischen Sicherungen (intern und extern) besteht:



1. Die Abzugssicherung («Trigger Safety»): Um ein ungewolltes Durchziehen des Abzugs zu verhindern, befindet sich vor dem Abzugszüngel eine Lasche, die zuerst hineingedrückt werden muss. Erst dann lässt sich das Abzugszüngel nach hinten bewegen.

2. Die Schlagbolzensicherung («Firing Pin Safety»): Ein vertikaler Sicherungsbolzen im Verschluss mit einer robusten Druckfeder blockiert den Kanal des Schlagbolzens mechanisch.

3. Fallsicherung («Drop Safety»): Eine Sicherheitsrampe im Schlitten hält die Abzugsstange so in Position, dass der Schlagbolzen unter Teilspannung fixiert bleibt und sich nicht von selbst lösen kann.



Fazit: Das Sicherheitssystem der SIG Sauer P320 unterscheidet sich grundlegend von anderen Schlagbolzenpistolen und wird oft als weniger konventionell kritisiert. Hingegen weist das Nachfolgemodell P365 ein Sicherheits-Design auf, das dem von Glock ähnlicher ist. Es gilt in der Industrie als besonders zuverlässig und weniger anfällig für interne Verschmutzungen und Teileverschleiss, insbesondere Federermüdung.



Die Abbildung zeigt die Glock-Abzugssicherung mit der vor dem Abzugszüngel positionierten Lasche (rot markiert)

Die Waffen-Komplexität 🔥

Stichwort Instandhaltung: Ein neues «Materialkompetenzzentrum» in der Schweiz soll die technische Zuverlässigkeit über 30 Jahre garantieren. Bekanntlich wurden nach ungewollten P320-Schussabgaben in den USA gewisse Wartungsmängel festgestellt, inklusive defekter Spannfedern und Schmutzrückständen.

Die SIG Sauer P320 wurde von der Armee und Armasuisse gewählt, obwohl sie im Vergleich zur Glock fast doppelt so viele Einzelteile hat.

Laut Anforderungsprofil muss die neue Armeepistole nicht nur einfach zu zerlegen, zu reinigen und zu montieren sein. Sie sollte auch «ein Minimum an Einzelteilen aufweisen», um Fehlerquellen zu reduzieren.

Das Problem: Der Punkt «Minimalismus» ist insofern brisant, da SIG Sauer bei der P320 eine völlig andere Konstruktionsphilosophie verfolgt als Glock.

Die neue Armeewaffe soll mit minimalem Aufwand gewartet werden können. Screenshot: watson

Die P320 besteht je nach Modell, bzw. Ausführung, aus insgesamt 70 bis 80 Einzelteilen. Die Glock 17 zählt inklusive Magazin weniger als 35 Bestandteile.

Wartung und Instandhaltung

Bei der SIG Sauer P320 besteht das Abzugssystem aus einem relativ komplexen Modul, «Fire Control Unit» genannt. Dieses System funktioniert mit kleinen, relativ schwachen Metallfedern und Hebeln.

Hingegen ist das Schlagbolzenschloss der Glock mit vergleichsweise wenigen, robusten Bauteilen umgesetzt. Glock-Modelle können fast vollständig ohne Spezialwerkzeug zerlegt werden und gelten bei Fachleuten als äusserst wartungsfreundlich.

Die Schweizer Armeeführung stellt demnach den «logistischen Minimalismus» (weniger verschiedene Waffentypen im Inventar) über den «mechanischen Minimalismus» (weniger Einzelteile in der Waffe). Doch letzterer spielt bezüglich Betriebssicherheit eine wichtige Rolle. Gerade angesichts diverser P320-Vorfälle, bei denen Teileverschleiss eine Rolle gespielt haben dürfte.

Die Armee will versuchen, die Risiken, die in Zusammenhang mit der komplexeren Bauweise der P320 bestehen, durch ein Instandhaltungskonzept abzufangen:

Es gibt relativ strenge, reglementarisch vorgeschriebene Wartungs- und Kontrollzeitpunkte.

Den Waffenmechanikern wird ein spezialisiertes Werkzeugsortiment bereitgestellt

Interessant: Gemäss einem weiteren Kriterium aus dem Anforderungsprofil (der Armee) müssen die Hauptbestandteile der neuen Armeepistole (Lauf, Verschluss, Griffstück, Abzugssystem) auf eine Lebensdauer «von mindestens 20'000 Schuss» ausgelegt sein.

Maximal tolerierte Störungsquote bei 20'000 Schüssen: 2 Promille, also 40 Vorfälle. Screenshot: watson

Und das Fazit?

Für ein endgültiges Urteil ist es zu früh.

Der Entscheid für die SIG Sauer P320 zeigt, dass nationale rüstungspolitische Interessen und die Wirtschaftsförderung von den Verantwortlichen beim Bund tatsächlich höher gewichtet wurden als eine möglichst hohe Funktionssicherheit der neuen Armeepistole.

Wie wir aus früheren Medienberichten wissen, zeigt sich der Bundesrat, und speziell Verteidigungsminister Martin Pfister, beunruhigend offen für weitere Rüstungskäufe in den USA – wohl um Donald Trump zu besänftigen.

Ausserdem fragt sich, warum der US-Hersteller SIG Sauer, der erst noch die Fertigungskapazität in der Schweiz ausbauen muss, 20 Prozent günstiger offerierte als die europäischen Mitbewerber Glock und Heckler & Koch (H&K), die bereits in EU-Ländern produzieren. Wird sich diese aggressive Wettbewerbsstrategie auch für den Abnehmer, die Schweizer Armee, auszahlen?

Diese und weitere Fragen werden in den folgenden Artikeln unserer P320-Recherche angegangen.

Quellen