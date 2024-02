CDU verspottet AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke mit neuem Wahlplakat

Dass das Plakat gerade jetzt auftaucht, passt zu jüngsten Aussagen von Voigt, der die CDU als Spitzenkandidat in den Thüringer Wahlkampf führt. Am Montag hatte Voigt bei «Hart aber Fair» sein Wort gegeben, keine Koalition mit der AfD einzugehen. Ausserdem erklärte er, verhindern zu wollen, mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden wie 2020 der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich.

Am 1. September wählt Thüringen einen neuen Landtag. Die AfD liegt in Umfragen klar vorne – und die anderen Parteien fragen, wie sie die Rechtsradikalen am Regieren hindern können. Besonders die CDU um Landeschef Mario Voigt steht dabei im Fokus, schliesslich hat sie im Thüringer Landtag gemeinsam mit der AfD im Landtag Steuersenkungen beschlossen.

Uferweg-Gegner wohnt am See, ist Naturschutz-Präsident – und seine Familie verbaut den See

Schüsse und ein Haus in Flammen – Familie in den USA vermisst

Nach Schüssen und einem Feuer in einem Wohnhaus nahe der US-Metropole Philadelphia werden mehrere Mitglieder einer Familie vermisst, darunter mehrere Kinder. Die Familie habe in dem Haus in dem Ort East Lansdowne gelebt, sagte Bezirksstaatsanwalt Jack Stollsteimer am Mittwochabend (Ortszeit). Man wisse derzeit nichts über den Verbleib von sechs bis acht Familienmitgliedern.