Malbuch der Afd NRW: So rechtfertigt sich die Partei



AfD verteilt rassistisches Malbuch – jetzt ermittelt der Staatsschutz

Schwarze mit Knochen im Haar und säbelschwingende Turbanträger am Kölner Dom: Die AfD gibt ein rassistisches Malbuch heraus. Die Reaktion der Partei auf Kritik ist vielsagend.

Ein Malbuch der AfD-Fraktion im Landtag des deutschen Bundeslands Nordrhein-Westfalen hat Ermittlungen des Staatsschutzes ausgelöst. Doch die Partei selbst ist sich keiner Schuld bewusst. Das 66-seitige Buch lag erstmals bei einem «Bürgerdialog» der Fraktion in Krefeld aus und fiel dort Besuchern auf. Die Bilder zeigen Schwarze mit Knochen im Haar, säbelschwingende Turbanträger und schiesswütige Türken in ihren Autos. Dabei sind die Darstellungen allesamt auf rassistische Stereotypen reduziert.

Die AfD sieht sich allerdings missverstanden. Fraktionsvorsitzender Markus Wagner erklärte, bei den Badenden handele es sich nicht nicht um Schwarze mit Knochen im Haar. Zu sehen seien «Badekappen von Mitteleuropäerinnen». Den «angeblichen Skandal» halte die Partei deshalb für «absurd». Stattdessen will sie eine weitere Auflage des Buches produzieren.

Zu den weiteren rassistischen Bildern äusserte sich die Partei zunächst nicht – wie etwa zu einem, das Männern in Autos mit Türkeifahnen zeigt, die allesamt Schusswaffen in die Luft halten.

Auch für die säbelschwingenden Männern auf Teppichen über dem Kölner Dom gab es keine Erklärung. Die AfD bezeichnet das Malbuch dafür insgesamt als «Satire». Wagner preist das Werk im Grusswort des Buches für seine «humorvollen Zeichnungen» an. Die Person, die die Bilder zu Papier gebracht hat, versteckt sich hinter dem Pseudonym «Roberto Obscuro».

Anzeige wegen Volksverhetzung

Bei der Polizei ist mittlerweile mindestens eine Anzeige wegen Volksverhetzung eingegangen, weitere sind angekündigt. Der Staatsschutz und Staatsanwaltschaft haben deshalb Ermittlungen aufgenommen. Der Bürgerdialog in Krefeld war der erste Termin, bei dem das Malbuch auslag, sagte Wagner. Neben Broschüren der AfD-Fraktion lag es auf einem Tisch zum Mitnehmen.

Die AfD-Abgeordnete Gabriele Walger-Demolsky wusste das Buch offenbar nicht recht einzuordnen, obwohl auch sie auf dem Bild von der Präsentation der Fraktion zu sehen ist. «Das ist für Erwachsene», sagte sie. Aus dem Publikum war gefragt worden, ob sie das ernsthaft Kindern geben will. Im Grusswort steht ausdrücklich auch «Liebe Kinder». Dort heisst es auch: Ein Bild sage mehr als 1000 Worte und erreiche vor allem «Betrachter aller Altersstufen».

Der Chef der SPD-Fraktion im Landtag, Thomas Kutschaty, kommentierte das so: «Jetzt will die schon Kinder mit ihrer menschenverachtenden Ideologie aufstacheln. Ein Hinweis zur Müllverwertung: Dieses Buch gehört in die braune Tonne.» Da hat er allerdings angesichts die Farben Blau und Braun durcheinander geworfen: Für Papierabfälle gibt es die blaue Tonne.

