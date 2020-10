Eindringliche Warnung: Kommt jetzt die Überwachungs-Pandemie?

Abtauchen und aussitzen: So überwintern wir die Pandemie

Die zweite Welle ist da, der Herbst auch und alles sieht nach einem langen und spassfreien Winter aus. Wir sind krisenmüde im ungünstigsten Moment. Daran kann man verzweifeln oder trotzig werden wie ein Kind. Doch was hilft wirklich?

«Ja, es ist eine zweite Welle. Und ja, es wird länger gehen – mehrere Monate», hiess es an der Medienkonferenz in Bern am Dienstag diese Woche. Und der irische Ministerpräsident fährt sein Land runter mit den Worten: «Es wird ein harter, ein sehr harter Winter.»

Es sind gerade wieder düstere Zeiten. Jedes Treffen mit Freunden fühlt sich wie das letzte an. Wer weiss in diesem Winter schon was morgen sein wird. Sperrstunden drohen, Homeoffice und Tanzverbote. Letzte Runde also, draussen in der …