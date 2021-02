International

Donald Trump

Kapitol-Polizist Goodman bekommt Goldmedaille des Kongresses



Bild: keystone

Seltener Moment der Einigkeit im US-Kongress: Kapitol-Polizist bekommt Goldmedaille

Der für seinen Einsatz bei der Kapitol-Erstürmung als Held gefeierte Polizist Eugene Goodman wird mit der Goldmedaille des Kongresses ausgezeichnet. Das verkündeten die Anführer von Demokraten und Republikanern im Senat, Chuck Schumer und Mitch McConnell, am Freitagabend beim Impeachment-Prozess gegen den früheren Präsidenten Donald Trump.

Der Beamte der Kapitol-Polizei habe am 6. Januar unglaublichen Mut gezeigt, sagte Schumer. Der Demokrat würdigte Goodmans «Ruhe unter Druck, seinen Mut im Dienst, seinen Weitblick inmitten von Chaos, und seine Bereitschaft, sich selbst zum Ziel der Wut des Mobs zu machen, so dass andere sich in Sicherheit bringen können.»

Alle Senatoren erhoben sich und spendeten dem anwesenden Goodman lang anhaltenden Applaus. Anschliessend wurde die Verleihung der Goldmedaille des Kongresses – eine der höchsten zivilen Auszeichnungen in den USA – formal beschlossen.

Goodman hielt den Mob immer wieder auf

Nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar waren Videoaufnahmen um die Welt gegangen, wie radikale Trump-Anhänger den afroamerikanischen Polizisten durch die Hallen des Kongresses jagten. Goodman hielt den Mob immer wieder auf und wurde dann immer wieder zurückgedrängt. Später wurde klar, dass Goodman die Angreifer absichtlich vom Senatsplenum weglockte.

Beim Impeachment-Prozess gegen Trump diese Woche wurde dann bekannt, dass Goodman an dem Tag auch den republikanischen Senator Mitt Romney vor dem Mob rettete. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der rennende Goodman dem entgegenkommenden Senator signalisiert, möglichst schnell kehrtzumachen. Romney, ein prominenter parteiinterner Trump-Kritiker, brachte sich dann rennend in Sicherheit.

Zum Dank für seinen mutigen Einsatz war Goodman bereits zur Amtseinführung von Präsident Joe Biden am 20. Januar eingeladen worden. Er eskortierte dabei Vizepräsidentin Kamala Harris. (viw/sda/afp)

