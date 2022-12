Elon Musk verdrängt: Dieser Franzose ist neu der reichste Mensch der Welt

Arnault zog am Mittwoch erstmals an Musk vorbei und fiel dann kurzzeitig wieder zurück, bevor er am Donnerstag erneut den Spitzenplatz erklomm. Seitdem liefern sich die beiden Multimilliardäre ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Elon Musk auf einer Gala in New York City im Frühjahr 2022: Für den Moment ist der Tesla-Chef und Twitter-Besitzer den Ruf als reichster Menschen der Welt los.

28 Passagiere eines Flugzeugs auf dem Weg von Marokko in die Türkei sind bei einer unplanmässigen Zwischenlandung wegen eines vermeintlichen medizinischen Notfalls in Barcelona aus der Maschine geflohen. Auf einer Videoaufnahme war zu sehen, wie die Menschen am frühen Mittwochmorgen vom Flugzeug aus zum Abfertigungsgebäude des Flughafens El Prat liefen. Eine angeblich schwangere Frau an Bord habe während des Fluges von Casablanca nach Istanbul geklagt, ihre Fruchtblase sei geplatzt, woraufhin das Flugzeug der türkischen Fluggesellschaft Pegasus in Barcelona gelandet sei, bestätigten Polizeikreise entsprechende Medienberichte.