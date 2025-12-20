Nebel
DE | FR
burger
International
Elon Musk

Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket von 2018

FILE - Tesla and SpaceX CEO Elon Musk speaks at the SATELLITE Conference and Exhibition, March 9, 2020, in Washington. (AP Photo/Susan Walsh, File) Elon Musk
Tesla-Chef Elon Musk hat sich im jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Tesla-Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt.Bild: keystone

Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket von 2018

20.12.2025, 07:2520.12.2025, 07:25

Tesla-Chef Elon Musk hat sich im jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Tesla-Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Die etwa 304 Millionen Aktien sind zum aktuellen Kurs etwas mehr als 146 Milliarden Dollar wert.

Das Oberste Gericht im US-Bundesstaat Delaware hob die Entscheidung einer Richterin auf, die das Vergütungspaket nach einer Aktionärsklage gekippt hatte. Die Aufhebung des gesamten Pakets sei eine zu harte Massnahme gewesen, urteilten die Richter.

Musk hatte 2018 das Recht bekommen, die Papiere in zwölf Schritten zu erwerben, wenn die Firma in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren hochgesteckte Ziele erfüllt. Tesla knackte die Zielmarken deutlich schneller. Das Paket war zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Ein Aktionär klagte am damaligen Tesla-Sitz im Bundesstaat Delaware gegen die Vergütung. Eine Richterin entschied Anfang 2024, dass die Zuteilung des Pakets nicht rechtens gewesen sei. Eine Reaktion von Musk war, Teslas Firmensitz von Delaware nach Texas zu verlegen. (sda/dpa)

Mehr News zu Musk:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Miliz tötete im Sudan in drei Tagen mehr als 1000 Zivilisten
Im Sudan hat die Miliz Rapid Support Forces (RSF) bei ihrer dreitägigen Offensive auf das Flüchtlingslager Samsam im Frühjahr nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 1'013 Zivilisten getötet. Im neuen Bericht des UN-Büros für Menschenrechte heisst es weiter, durch den Angriff vom 11. bis 13. April seien mehr als 400'000 Bewohner des Lagers aufs Neue vertrieben worden.
Zur Story