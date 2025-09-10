recht sonnig18°
Erneut inselweiter Stromausfall auf Kuba

Erneut inselweiter Stromausfall auf Kuba

10.09.2025, 18:1110.09.2025, 18:11
KEYPIX - A resident walks on a street during a general blackout in Havana, Cuba, Friday, March 14, 2025. (AP Photo/Ramon Espinosa)
Ein Mann läuft durch die wegen eines Stromausfalls unbeleuchteten Strassen Havannas. (Archivbild, März 2025)Bild: keystone

In Kuba ist es erneut zu einem landesweiten Stromausfall gekommen. Das Energieministerium führte die Unterbrechung der Stromversorgung zunächst auf die Abschaltung des wichtigen Kraftwerks Antonio Guiteras zurück, das rund 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Havanna liegt. Die Ursachen würden aber noch untersucht.

Laut Angaben des staatlichen Stromversorgers UNE ereignete sich um 09.14 Uhr Ortszeit ein «unerwarteter Ausfall» des maroden nationalen Energienetzes. Es würden Massnahmen zur Wiederherstellung des Systems ergriffen, teilte das Unternehmen auf Facebook mit.

In dem Land mit rund elf Millionen Einwohnern bricht das Stromnetz immer wieder komplett zusammen. Grosse Teile der veralteten Infrastruktur in dem sozialistischen Inselstaat sind in schlechtem Zustand. Deshalb gehen oft Kraftwerke vom Netz und müssen notdürftig repariert werden. Stromausfälle gehören zum Alltag. Die Regierung führt die Krise auf das seit mehr als 60 Jahren bestehende Handelsembargo der USA zurück. (sda/dpa)

