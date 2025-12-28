QDH: Heute wird es explosiv bild: watson.ch

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

Liebe Huberquizzer

Unser Dani Huber hat seine Brille verloren. Und das ging so: Am Samstag feierte er bei Oli Baroni dessen Geburtstag. Danach, ca. morgens um drei, versuchte er im Tostadas Mexicanas (TM) an der Lagerstrasse etwas zu essen, was ihm misslang – es gab nur was zu trinken. Dafür wurde er von Michi Steiner (dem Regisseur) vollgelabert. War schön, sagt Huber, verstanden hat er aber nur Bahnhof.

Einen Block weiter, im Millennium am Limmatplatz, genehmigte sich Hubini irgendwann nach 4 Uhr verdientermassen eine schöne Portion Spaghetti all'arrabbiata.

Kurz nach 5 Uhr bestieg er dann am Limmatplatz den 17er oder den 51er – man verzeihe ihm seine Gedächtnislücken zu dieser Stunde. Geblieben ist ihm, dass er im Tram beinahe einnickte.

Irgendwie kam er bis zum Milchbuck, wo er umstieg und nach Hause fuhr. Dort legte er sich hin und schlief bis 15 Uhr. Seinen Verlust bemerkte er erst viel später im Verlaufe des Sonntagabends.

Im Millennium ging Hubs bereits vorbei. Er fand dort tatsächlich ein paar Brillen, aber nicht seine. Solltest du deine vermissen, vielleicht mal dort vorbeischauen.

Im TM hat er bisher noch nicht nachgefragt. Jetzt erinnert er sich aber, dass er dort aufs Klo ging …

Anyway. Sachdienliche Hinweise bitte in die Kommentare.

Und die Moral der Geschicht? Für so ein Teenagerleben brauchts das Teenageralter nicht.

Vielen Dank übrigens für die zahlreichen Sci-Fi-Kracher-Tipps. Viele davon habe ich bereits gesehen – deshalb der Hinweis, dass der Film jünger als 2019 sein sollte. Aber ich werde mir die Liste über Neujahr noch einmal zu Gemüte führen und dann genüsslich was auslesen. Vielen Dank!

So und jetzt Quiz und wir sehen uns in einem fantastischen neuen Jahr wieder!

10 Fragen QDH #360 Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz? Einfach wird es nicht.