Donald Trumps Nichte Mary warnt vor dem US-Präsidenten

Der US-Präsident bekommt Gegenwind aus seiner eigenen Familie. Erneut hat seine Nichte sich gegen ihn gewandt und vor seiner Politik gewarnt.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Bild: keystone

Donald Trumps Nichte Mary hat vor der Politik ihres Onkels gewarnt. Sie schrieb in ihrem Newsletter «The Good in Us by Mary L. Trump», der US-Präsident befinde sich auf einer «schiefen Ebene, auf der er weiter abwärts rutschen wird». Würde er auf die Bremse treten, würde dies bedeuten, dass er auf Experten hören und Fehler einsehen müsse.

«Donald ist genau der, der er immer gewesen ist; er ist nicht in der Lage, sich zu ändern, und das könnte sich endlich zu unserem Vorteil auswirken», betont Mary Trump hinsichtlich der Umfragewerte ihres Onkels.

Sie schrieb, der Präsident habe «die Fähigkeit verloren, das Narrativ zu kontrollieren». Dazu erklärte sie:

«Die Strategie des Lügens, Spinnens und Verschleierns funktioniert nicht mehr, und wo er, zumindest für eine bestimmte Gruppe von Menschen, zuvor stark, kraftvoll und kämpferisch wirkte, erscheint er jetzt so geschwächt, dass es an Ohnmacht grenzt.»

Durch Trumps Politik stehe das Land «am Rande von etwas Schrecklichem». Die Probleme hätten sich angestaut. «Er kann so tun, als existierten sie nicht, aber andere davon zu überzeugen, dass sie nicht existieren, erfordert mehr, als Journalisten anzuschreien oder Menschen zu sagen, sie sollten ihren eigenen gelebten Erfahrungen nicht trauen», schrieb sie.

Mary Trump ist die Tochter von Trumps 1981 verstorbenen Bruder Fred Jr. Sie trat bereits in der Vergangenheit immer wieder als grosse Kritikerin ihres Onkels auf und warnte schon vor seiner Wahl.