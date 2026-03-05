Nebelfelder
Trump: China verkauft Windräder an «Dumme drüben in Europa»

Wind turbines from the JUVENT power plant and solar panels from the solar station of the Mont-Soleil are pictured on the Mont-Soleil in Saint-Imier, Switzerland on Wednesday May 10, 2017. The Swiss pe ...
Donald Trump hält nichts von ihnen: Windkraftwerke in St. Imier BE.Bild: KEYSTONE

US-Präsident Donald Trump – bekennender Gegner von Windkrafträdern – hat Europa erneut für Erwerb und Nutzung der Anlagen belächelt.
05.03.2026, 03:4405.03.2026, 03:44

China stelle «all die Windräder her. Das einzige Problem ist, dass sie keine Windparks haben», sagte er bei einer Pressekonferenz.

«Sie verkaufen sie an die Dummen drüben in Europa. Europa kauft sie zu Tausenden.»

Trump lehnt Windkrafträder ab. Mehrfach hat er sich darüber echauffiert, dass in Europa die Technologie genutzt wird. So sprach er etwa von einem «grünen Betrug», «vielleicht den grössten Schwindel der Geschichte». Europa verschandele die Landschaft mit Windrädern, die Energieproduktion sei viel zu teuer. Ihm ist die Stromerzeugung mit Kohle lieber, in seiner Amtszeit hat er sich mehrfach dafür eingesetzt.

FILE - President Donald Trump speaks during a meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House, Tuesday, March 3, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein, F ...
Donald Trump bevorzugt endliche Ressourcen wie Öl und Kohle gegenüber Erneuerbaren.Bild: keystone

Im vergangenen Sommer sah Trump Europa zudem wegen Windrädern und Einwanderung vor dem Untergang. «Man fliegt darüber und sieht überall diese Windräder, die Eure schönen Felder und Täler ruinieren und Eure Vögel umbringen», sagte er in Grossbritannien. Windräder schadeten auch dem Meer, behauptete er weiter.

Die USA setzten neben Öl und Gas auch in grossem Umfang auf Atomenergie. «Ich habe eine Verordnung unterzeichnet, die den Bau und die Genehmigung vieler neuer Kernreaktoren vorsieht», sagte er damals. Es seien grosse Fortschritte bei der Sicherheit von Atomreaktoren gemacht worden. (sda/dpa)

