Stromausfall auf Bornholm behoben – Ganze Insel war betroffen

Auf der dänischen Insel Bornholm sind am Mittwoch mehr als 18'000 Haushalte stundenlang ohne Strom gewesen. Schuld war nach Angaben des Stromversorgers Trefor ein technischer Fehler, der zu einer Überbelastung eines Seekabels geführt habe.

Um 14 Uhr konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Bild: keystone

Der Ausfall war am Vormittag um kurz nach 10.00 Uhr aufgefallen. Um 14.00 Uhr war die Stromversorgung in allen Haushalten wiederhergestellt, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete.

«Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich ziemlich sicher, dass es sich um eine Überbelastung des Kabels handelt und nichts mit Terror oder Ähnlichem zu tun hat», sagte Per Sørensen, Versorgungsdirektor von Trefor El-Net Øst, dem dänischen Rundfunk.

In jüngster Zeit sind immer wieder Kabel und Leitungen in der Ostsee beschädigt worden. Die Ursache dahinter ist jeweils unklar, doch in mehreren Fällen wird Sabotage vermutet. (sda/dpa)