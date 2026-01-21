wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Energie

Dänemark: Stromausfall auf der Insel Bornholm

Stromausfall auf Bornholm behoben – Ganze Insel war betroffen

21.01.2026, 15:3121.01.2026, 15:31

Auf der dänischen Insel Bornholm sind am Mittwoch mehr als 18'000 Haushalte stundenlang ohne Strom gewesen. Schuld war nach Angaben des Stromversorgers Trefor ein technischer Fehler, der zu einer Überbelastung eines Seekabels geführt habe.

epa12638589 Ice covers a lake in Copenhagen, Denmark, 09 January 2026. The Danish Meteorological Institute (DMI) has issued a snowdrift warning from 06:00 09 January to 12:00 11 January, affecting a b ...
Um 14 Uhr konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden.Bild: keystone

Der Ausfall war am Vormittag um kurz nach 10.00 Uhr aufgefallen. Um 14.00 Uhr war die Stromversorgung in allen Haushalten wiederhergestellt, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete.

«Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich ziemlich sicher, dass es sich um eine Überbelastung des Kabels handelt und nichts mit Terror oder Ähnlichem zu tun hat», sagte Per Sørensen, Versorgungsdirektor von Trefor El-Net Øst, dem dänischen Rundfunk.

In jüngster Zeit sind immer wieder Kabel und Leitungen in der Ostsee beschädigt worden. Die Ursache dahinter ist jeweils unklar, doch in mehreren Fällen wird Sabotage vermutet. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Unwetter im Mittelmeerraum: Tote in Tunesien – Schnee in Griechenland
Bei schweren Regenfällen in Tunesien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das Land sei «durch tödliche Stürme paralysiert», meldete die tunesische Staatsagentur TAP gestern am Abend.
Zur Story