Dieser 81-Jährige wird mit Gesangseinlage zum TikTok-Hit

Nun wohnt Williams im Park View Nursing Home in Liverpool, England . Und dem Singen ist er nach wie vor treu geblieben. Während eines Spendenkonzerts, für das eigentlich eine professionelle Sängerin aus der Region engagiert wurde, schnappt Williams sich das Mikrofon – und legt los. (fwe)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Massaker von Oleniwka – die russische Lüge entlarvt in 6 Punkten

40 Tweets und Cartoons, die unsere Gesellschaft in der Klimakrise perfekt beschreiben

Bund gerät bei Strom-Fragen weiter in die Kritik: «Verschwenden eine Unmenge an Energie»

Ab in die Parallelgesellschaft: Corona-Skeptiker planen die Revolution von unten

Der Schweizer Klimastreik steht am Kipppunkt – und mit ihm sein bekanntestes Gesicht

Joe Biden im Sommerhoch: Dem Präsidenten gelingt derzeit (fast) alles

US-Präsident Joe Biden war als «lahme Ente» verschrien. In letzter Zeit aber konnte er einige Erfolge verbuchen. Für die Midterms im November kommt diese Bilanz vielleicht zu spät.

Über Joe Biden liess sich in den letzten Monaten trefflich lästern. Kaum etwas schien dem US-Präsidenten zu gelingen. Seine Zustimmungswerte sanken auf weniger als 40 Prozent. Eine klare Mehrheit der US-Bevölkerung hat angesichts hoher Inflation und Kriminalität in den Städten den Eindruck, das Land bewege sich in die falsche Richtung.