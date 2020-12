International

England

Banksy verziert steilste Strasse Englands mit niesender Frau



Die steilste Strasse Englands ziert jetzt ein neuer Banksy

In Bristol ist ein neues Werk des geheimnisumwitterten Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Banksy veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des Graffitis auf Instagram - die übliche Art des Künstlers, seine Urheberschaft zu bestätigen. Sein neustes, auf eine grüne Hauswand gesprühtes Werk zeigt eine ältere Frau mit Kopftuch, die beim starken Niesen ihr Gebiss verliert. Weil das Haus am Anfang der Vale Street liegt, die als steilste Strasse Englands gilt, sieht es auf einem der von Banksy veröffentlichten Fotos so aus, als hätte das Niesen der Frau eine Mülltonne umgeworfen und die benachbarten Häuser zum Kippen gebracht.

Für Banksy, dessen Werke in der ganzen Welt zu finden sind, ist das neueste Graffiti ein Heimspiel. Seine Identität gibt nach wie vor Rätsel auf, als bekannt gilt aber, dass der Künstler aus Bristol stammt. Einen Namen machte er sich mit gesellschaftskritischen und kontroversen Motiven, die immer wieder überraschend auftauchen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Banksy sprayt in Gaza Katzen auf zerstörte Häuser – und lockt Geschäftemacher an Banksy zerstört per Knopfdruck – und das sogar regelmässig Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter