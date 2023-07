Streik legt Hälfte der Bahnverbindungen in England lahm

In erster Linie gehe es darum, Arbeitsplätze zu erhalten, sagte RMT-Chef Mick Lynch der BBC am Samstag. Zudem fordern die Bahnmitarbeiter Lohnerhöhungen, um die durch Inflation erheblich gestiegenen Lebenshaltungskosten abzufedern. Die Bahnbetreiber hingegen machen geltend, dass sie während der Pandemie mit erheblichen Einbussen zu kämpfen hatten. (saw/sda/dpa)

Der Streit um Löhne, Jobs und Arbeitszeiten dauert bereits seit mehr als einem Jahr an. Verschärft wurde die Auseinandersetzung durch Pläne der Bahnbetreiber, Fahrkartenschalter weitgehend abzuschaffen. Kritiker fürchten, dass Menschen mit Behinderungen es dadurch schwer haben könnten, Tickets zu kaufen.

Die Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport Union (RMT) hatte bereits den zweiten Samstag in Folge ihre Mitglieder dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Etwa 20'000 Bahn-Mitarbeiter verschiedener Unternehmen folgten dem Aufruf. Betroffen waren auch Verbindungen nach Schottland und Wales.

In England muss man derzeit etwas länger auf die Züge warten.

In England muss man derzeit etwas länger auf die Züge warten. Bild: keystone

Bahnreisende in England haben am Samstag wegen eines Streiks erneut schwere Einschränkungen hinnehmen müssen. Nur etwas mehr als die Hälfte der Verbindungen wurden bedient, wie die BBC berichtete.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Nach Kritik an Air Zermatt: So viel kosten die teuren Helikoptereinsätze

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Südafrika-Präsident Ramaphosa spricht Klartext mit Putin + Kämpfe in Südukraine nehmen zu

Es geschah am Morgen danach

So zelebriert Bern die Pride – die JSVP wütet

Moskau und Kiew werfen sich Raketenterror vor – das Nachtupdate ohne Bilder

Nach einer Explosion in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer hat Moskau Kiew die Schuld für den Angriff gegeben. «Das Kiewer Regime hat eine Terrorattacke (...) gegen die Wohninfrastruktur der Stadt Taganrog im Gebiet Rostow geführt», teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag auf Telegram mit. Die russische Luftverteidigung habe die Rakete abgefangen, Trümmerteile seien jedoch herabgefallen.