Auto fährt in Menschenmenge in Liverpool – 47 Verletzte

Der «Guardian» zitierte einen weiteren Zeugen, Les Winsper (55). Auch er sagte, Leute hätten gegen die Scheiben des Autos geschlagen und sie dann versucht zu zertrümmern. Der Fahrer sei daraufhin in Panik geraten und habe Gas gegeben. Er sei gegen einen Menschen gefahren, der in die Luft flog, und sei dann durch die anderen «gepflügt».

Die Polizei bat darum, nicht über die Umstände des Vorfalls zu spekulieren. Die Ermittlungen dauerten an. «Der Umstand, dass so früh die Ethnie und Nationalität des Fahrers bekanntgeben wird, kann wohl ebenfalls als Massnahme verstanden werden, um Gerüchte und Spekulationen zu vermeiden», sagt der SRF -Grossbritannien-Korrespondent Patrick Wülser.

Auf einer Pressekonferenz am späten Abend sagte die stellvertretende Polizeipräsidentin Jenny Sims, dass der «schreckliche Vorfall» nicht als Terrorismus behandelt werde. Nach weiteren Personen werde nicht gesucht, so Sims. Die Hintergründe sind aber weiter unklar.

An der Pressekonferenz am späten Abend bestätigte der North West Ambulance Service, dass 27 Menschen verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurden, mindestens zwei, darunter ein Kind, wurden schwer verletzt.

Ein Auto ist in Liverpool am Rande der Fussball-Meisterfeier in eine Menschenmenge gefahren. 27 Menschen sind im Spital, insgesamt wurden 47 verletzt. Ein 53-jähriger Brite wurde von der Polizei festgenommen. Eine Übersicht, was wir bis jetzt wissen.

Ein Auto ist in Liverpool am Rande der Fussball-Meisterfeier in eine Menschenmenge gefahren.

Bild: keystone

