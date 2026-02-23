bedeckt11°
Epstein-Skandal: Britischer Ex-Botschafter festgenommen

Peter Mandelson leaving his home in Wiltshire, England, Friday, Feb. 20, 2026. (Ben Birchall/PA via AP) APTOPIX Britain Epstein Mandelson
Peter Mandelson verlässt sein Haus in Wiltshire, England, am Freitag, 20. Februar 2026.Bild: keystone

Epstein-Skandal: Britischer Ex-Botschafter festgenommen

23.02.2026, 18:3223.02.2026, 18:41

Der ehemalige britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson ist im Zusammenhang mit den Epstein-Akten festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein schlägt in Grossbritannien weiterhin hohe Wellen. Der ehemalige britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson wurde festgenommen. Die Polizei teilte mit, Beamte hätten einen 72-jährigen Mann wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch in einer Wohnung in Nordlondon in Gewahrsam genommen.

sensible Regierungsinformationen

Mandelsons Name wurde gemäss britischer Polizeipraxis nicht genannt, obwohl der Verdächtige in dem Fall bereits zuvor als Mandelson identifiziert worden war. Auslöser der Ermittlungen waren Dokumente aus den Epstein-Akten, die nahelegen, dass Mandelson vor anderthalb Jahrzehnten sensible Regierungsinformationen an den Sexualstraftäter weitergab. Sexuelle Übergriffe werden ihm nicht vorgeworfen.

Lord Peter Mandelson ist Mitglied des britischen Oberhauses und gilt als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der New-Labour-Bewegung. Laut Medienberichte soll er im Zuge der letzten Entwicklungen aus der Labour-Partei ausgetreten sein. (aargauerzeitung.ch/dpa)

Update folgt...

