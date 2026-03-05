Repliken dieses Pullovers von Jeffrey Epstein werden auf mehreren Webseiten verkauft. Image: Patrick McMullan

Epstein-inspirierter Pullover sorgt für Aufsehen

Eine französische Organisation prangert den Verkauf von Kleidung im Internet an, die mit dem amerikanischen Sexualstraftäter in Verbindung steht. Vinted und eBay reagieren.

Die Organisation Mouv'Enfants hat am Mittwoch den Verkauf von Kleidung, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung steht, auf Online-Plattformen kritisiert und gefordert, diese zu verbieten. Auf Etsy, Vinted, AliExpress und eBay wurden Sweatshirts in Marineblau mit den Initialen JEE (Jeffrey Edward Epstein) entdeckt – eine Nachbildung eines Kleidungsstücks, das der Sexualverbrecher auf Fotos trug.

«Jeffrey Epstein ist keine kulturelle Referenz, sondern ein Pädokrimineller, der für ein systematisches Netzwerk sexueller Gewalt an Jugendlichen verantwortlich ist», erklärt die Organisation, die sich im Kampf gegen Pädokriminalität engagiert, in einer Pressemitteilung.

«Mit dem Bild eines Pädokriminellen Geschäfte zu machen, ist obszön. (...) Wenn Plattformen mit dem Bild eines Pädokriminellen Geld verdienen, unterstützen sie dessen Verharmlosung.»

«Es muss etwas unternommen werden, um den Verkauf solcher Artikel zu verbieten, die zeigen, dass die Plattformen nicht kontrolliert werden. Können Sie sich T-Shirts mit Fourniret oder Marc Dutroux vorstellen?», erklärte Arnaud Gallais, Gründer von Mouv'Enfants.

Vinted und eBay haben inzwischen angekündigt, die betreffenden Sweatshirts aus dem Verkauf zu nehmen.

T-Shirts mit Trump und Epstein

Auf Vinted waren Dutzende identischer Exemplare des bestickten Pullovers verfügbar, wenn man in der App nach «Jeffrey Epstein» oder «Epstein quartier zip» (Modell des Pullovers) suchte, bevor sie schliesslich entfernt wurden.

«Der Verkauf von Artikeln, die jegliche Form von sexuellem Missbrauch fördern, ist ausdrücklich verboten. Wir wenden daher eine Null-Toleranz-Politik gegenüber allen unangemessenen oder anstössigen Inhalten an, einschliesslich Inseraten, die auf kriminelle Handlungen Bezug nehmen» versichert Vinted in einer Mitteilung.

Replika des Pullovers «Quartier Zip», den Jeffrey Epstein trug. Image: DR

Der Verkauf dieser Produkte verdeutlicht die «Straflosigkeit», die grosse digitale Plattformen geniessen, kritisiert die Organisation und erinnert an den Online-Verkauf von Sexualpuppen in Form von Kindern Ende 2025.

Einige auf den Plattformen gefundenen T-Shirts scheinen eher die vermuteten Verbindungen zwischen Jeffrey Epstein und dem US-Präsidenten Donald Trump anzuprangern, indem sie die beiden im roten Herz nebeneinander abbilden.

Dieses T-Shirt ist bei eBay erhältlich. Image: ebay

Donald Trump bewegte sich in denselben Kreisen wie Jeffrey Epstein, versichert jedoch, dass er lange vor dessen Tod mit ihm gebrochen habe und keine Kenntnis von dessen Sexualverbrechen gehabt habe. (jzs/afp)