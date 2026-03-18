Celina Midelfart: Hatte die gut vernetzte Unternehmerin Affären mit Trump und Epstein? Bild: IMAGO / NTB

Was hatte diese Frau mit Trump und Epstein? – «An Donald weitergegeben»

Der Epstein-Skandal erschüttert auch Norwegens Elite. Eine Unternehmerin hatte Verbindungen sowohl zu Donald Trump als auch Jeffrey Epstein.

Anna-Lena Janzen / t-online

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Das norwegische Königshaus steht derzeit unter Druck: Während Kronprinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit wegen eines laufenden Prozesses gegen ihren Sohn Marius in die Kritik geraten sind, werfen auch frühere Kontakte der Prinzessin zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein neue Fragen auf. In diesem Kontext rückt nun eine weitere norwegische Unternehmerin in den Fokus: Celina Midelfart.

Die heute 53-Jährige, Erbin eines Kosmetikunternehmens, bewegte sich bereits in den 1990er-Jahren im internationalen Jetset. Ihr werden frühere Beziehungen zu Kronprinz Haakon und Verabredungen mit Donald Trump zugeschrieben. Zudem hatte die Unternehmerin in den 90er-Jahren Kontakt zu Jeffrey Epstein.

Aussagen und neue Dokumente

Im Prozess gegen Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell im Jahr 2021 hatte eine frühere Assistentin vor Gericht unter Eid ausgesagt, Epstein habe Mitte der 1990er-Jahre gleichzeitig Beziehungen zu mehreren Frauen gepflegt – darunter auch Midelfart. Sie habe zu einem Kreis von Frauen gehört, die ihn regelmässig getroffen hätten. Er habe ihr auch Blumen aus seinem Büro schicken lassen, sagte Cimberly Espinosa, eine langjährige Assistentin von Epstein und Maxwell, vor Gericht aus.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Fall Epstein dieses Jahr mit der Veröffentlichung der Epstein-Akten durch das US-Justizministerium. In einer E-Mail von Epstein an einen Journalisten, die in den Akten zu finden ist, behauptet der frühere Finanzier selbst, er habe eine ehemalige Freundin «an Donald weitergegeben». Wörtlich schrieb er in der E-Mail, es handle sich um «meine 20-jährige Freundin im Jahr 1993, die ich nach zwei Jahren an Donald weitergegeben habe». Dazu teilte er einen Link zu einem Nachrichtenbericht über Midelfart. Für diese Darstellung von Epstein gibt es jedoch keine unabhängigen Belege.

E-Mail-Korrespondenz von Jeffrey Epstein, in der er davon spricht, eine seiner früheren Freundinnen an «Donald weitergegeben» zu haben. bild: US Department of Justice/jmail.world

Klare Zurückweisung

Midelfart wies eine angebliche Affäre mit Epstein klar zurück. Ende Dezember 2021 gab ihr Anwalt eine offizielle Stellungnahme heraus, aus der norwegische Medien zitierten. Darin hiess es: Die Behauptung sei «nicht zutreffend». Sie habe niemals eine Beziehung mit Epstein gehabt und sei auch nie mit ihm ausgegangen. Er sei lediglich Teil eines losen Bekanntenkreises gewesen, mit kurzzeitiger Geschäftsbeziehung (1996–1997).

Fotos aus dem Jahr 1997 zeigen Epstein und Midelfart bei einem Empfang in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Auf einem Foto küsst Midelfart, damals noch Studentin, Epstein auf die Wange – ein Beleg für Begegnungen, nicht jedoch für die behauptete Beziehung.

Verbindungen in höchste Kreise

Die Überschneidungen reichen weit zurück: Midelfart und Kronprinz Haakon waren Mitte der 1990er-Jahre ein Paar, in Biografien wird sie häufig als seine erste offizielle Freundin beschrieben.

Auch zu Donald Trump bestand Ende der 1990er-Jahre offenbar ein Verhältnis. Medien berichteten über gemeinsame Auftritte, während Midelfart selbst später von einer engen Freundschaft gesprochen haben soll und dementierte, ihn gedatet zu haben. Bekannt ist vor allem ein Abend während der New York Fashion Week 1998: Trump nahm Midelfart mit in den Kit Kat Club, eine bekannte Promi-Disco – dort traf er am selben Abend erstmals auf Melania Knauss, seine heutige Ehefrau.

Melania Trump, damals noch Knauss (l.), und Donald Trump, mit der Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell. (Archivbild) Bild: Patrick McMullan

Zuvor hatte sich Midelfart offenbar regelmässig in New York aufgehalten und zwischen 1996 und 1998 ein Apartment im Trump Tower gemietet. Beide sollen in dieser Zeit wiederholt gemeinsam bei gesellschaftlichen Veranstaltungen aufgetreten.

Berichten zufolge soll Trump die Verbindung zu Midelfart beendet haben, nachdem er Melania kennengelernt hatte. Er habe Melania an diesem Abend angesprochen und später ihre Telefonnummer erhalten, hiess es in den Berichten. Ob die Darstellung wirklich stimmt und ob er damals mit Midelfart ausgegangen ist, hat der US-Präsident selbst nicht bestätigt.

Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb in einer Kolumne für den britischen Guardian im Oktober 2025 Trump habe sich bei Nato-Gesprächen mit dem Norweger erkundigt, ob er Midelfart kenne. «Ja, ich habe sie schon mehrmals getroffen. Sie ist eine bekannte Persönlichkeit in Norwegen», soll Stoltenberg nach eigenen Angaben geantwortet haben. Daraufhin habe Trump gesagt: «Nettes Mädchen. Was haben die norwegischen Zeitungen über uns geschrieben – war es gut oder schlecht?»

Als einflussreiche Investorin zählt Midelfart heute zu den vermögendsten Frauen Norwegens, tritt jedoch nur selten öffentlich in Erscheinung. Bereits mit 22 Jahren übernahm sie nach dem Tod ihres Vaters Finn-Erik Midelfart die Leitung des traditionsreichen Familienunternehmens Midelfart AS, das seit 1923 Kosmetik- und Gesundheitsprodukte herstellte. Später baute sie das Unternehmen um und gründete eine eigene Investmentgesellschaft.

Politische Folgen in Norwegen

Der Fall Epstein zieht unterdessen immer weitere Kreise in Norwegen. Mehrere hochrangige Persönlichkeiten aus Diplomatie und Politik stehen wegen früherer Kontakte zu Epstein im Fokus von Ermittlungen. Darunter: Ex-Regierungschef Thorbjørn Jagland; Diplomatin Mona Juul und ihr Ehemann Terje Rød-Larsen und der frühere Außenminister Børge Brende. Gegen einige von ihnen werde wegen Korruptionsverdachts ermittelt, berichtete die Nachrichtenagentur NTB.

Kontakte zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben schon mehrere Norweger in Bedrängnis gebracht. (Archivbild) Bild: keystone

Das norwegische Parlament hat inzwischen einstimmig die Einsetzung einer Untersuchungskommission beschlossen. Diese soll die Verbindungen staatlicher Stellen zu internationalen Netzwerken und Organisationen seit den 1990er-Jahren prüfen. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre erklärte dazu, es sei «entscheidend, dass die Fakten auf den Tisch kommen».

Die Aufarbeitung könnte damit nicht nur neue Details über Epsteins internationales Netzwerk ans Licht bringen, sondern auch zeigen, wie tief dessen Kontakte bis in die politische und gesellschaftliche Elite Norwegens reichten. Auch die norwegische Prinzessin Mette-Marit soll eine langjährige Freundschaft mit Epstein gepflegt haben.

Epstein hat zahlreiche Minderjährige und junge Frauen missbraucht. Teilweise soll der bestens vernetzte Multimillionär die Opfer an Prominente vermittelt haben. Im Juli 2019 wurde Epstein erneut festgenommen und musste eine Haftstrafe verbüssen. Am 10. August 2019 wurde er tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.