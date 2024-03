EVP wählt von der Leyen zur Spitzenkandidatin

Ursula von der Leyen ist offiziell Kandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Die CDU-Politikerin wurde am Donnerstag in der rumänischen Hauptstadt Bukarest bei einem Kongress formell aufgestellt. (yam/sda/dpa)

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Explosion und Brand in russischem Kraftwerk – Ursache noch unklar

Bei einem Zwischenfall in einem Kohlekraftwerk in der russischen Teilrepublik Tuwa in Sibirien sind mehr als 20 Menschen verletzt worden – einige davon schwer. Dies teilte ein Sprecher der Regionalregierung der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch mit. Der Gouverneur von Tuwa, Wladislaw Chowalyg, hat wegen der Havarie den Notstand in der Region verhängt.