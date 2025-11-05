Nebel
Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen

Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen

05.11.2025, 05:0305.11.2025, 05:03
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ich hoffu wirklich üs tiefschtum Härzu, dass der nahm Betrachtu va dische Memes eifach es Stuckji besser geit. Und wen nit lüägsch der eifach nu zwenzig älteri Üsgabe a.

Genug geredet, hier das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Karibikstrand unter Schneedecke mit Snowboarder der auf Palmwedel herunterdüst in Badeshorts

So soll das Werk heissen:
KaribianSnowride

Die Idee kam von:
Alexa

Und hier ist es:
Bild
Bild: watson/shutterstock
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.10.2025 07:54
🤨
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
29.10.2025 07:20
... Ein Hoch auf die Zeitumstellung!
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
29.10.2025 06:12
🇰🇵
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
29.10.2025 08:51
🚩
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
29.10.2025 07:38
Bereits ein moderner Klassiker 🤭
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
29.10.2025 08:43
Ja das Frage ich mich bei vielem...
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Miss Geschick
Leser-Kommentar von Miss Geschick
29.10.2025 06:13
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.10.2025 07:54
...wir alle haben diesen einen Kontakt, oder?
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
29.10.2025 07:05
Hab noch einen
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
29.10.2025 07:21
In der CH waren die Frauen noch länger nur halbe Menschen...
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
29.10.2025 06:24
Vorsicht, flach!
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.10.2025 07:52
Facts.
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
OvoBärn
Leser-Kommentar von OvoBärn
29.10.2025 07:35
Ich, mit meinen 10 Jahre alten Kleider 😄
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
29.10.2025 06:43
Was wäre das für eine Welt ohne Flachwitze
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
29.10.2025 08:26
Partner LifeHack..damit man nicht immer alleine auf den Foto ist. Nichts zu danken.
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
29.10.2025 07:30
Wahrscheinlich ist es ein Junge.😀
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
29.10.2025 07:59
Öhm....ja. Ob echt oder nicht kann ich nicht sagen. Aber in Amerika könnte ich es mir vorstellen.
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
29.10.2025 06:50
🤗
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
29.10.2025 07:45
Eltern die hoffen, dass er dieses Mal wirklich für 2h im Zimmer bleibt.
Zu: Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Manchmal braucht ein Mensch nur ein einziges Stück …

Was wäre es bei dir?

Bild
Bild: INSTAGRAM

Polizist: Legen Sie Ihre Waffe auf den Boden.
Ich:

Oh Gott, wie unangenehm.

Bild
Bild: instagram

Willst du es ihm sagen oder soll ich es tun?

Na ja, wir gönnen es ihr.

Bild
Bild: instagram

Vier von fünf Menschen leiden unter Durchfall.
Die eine Person, die es geniesst:

Ich musste es tatsächlich zweimal lesen.

Bild
Bild: instagram

Das ist fies.

Bild
Bild: instagram

Mama, bin ich hässlich?
Ich habe dir gesagt, du sollst mich vor anderen nicht Mama nennen.

Wirklich ein guter Schachzug.

Bild
Bild: imugr

Diese Leute beherrschen SEO.
Restaurant in meiner Nähe.

Der Gedanke kann einem wirklich Angst machen.

Bild
Bild: instagram

Wie zum Teufel soll ich mir für den Rest meines Lebens jeden Tag etwas zum Abendessen ausdenken?

Das würde mich auch mal interessieren.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Wie der erste Mensch, der Milch entdeckte, versucht zu erklären, was er tat:

Ein Gruss an alle Eishockey-Fans.

Bild
Bild: instagram

Torhüter, die ohne ihre Helme auf der Bank sitzen.

Hihihi.

Bild
Bild: imgur

Ein Hirn. Ein Herz. Sarah Connor.

Muss brutal sein.

Bild
Bild: instagram

Wenn du eine teure Foundation kaufst und sie nicht zu deinem Hautton passt.

Mann muss ihn doch lieben!

Bild
Bild: imgur

Wenn ich diesen Hund hätte, wäre ich nie wieder in meinem Leben traurig.

Er ist so unheimlich.

Bild
Bild: instagram

Therapeut: Michael Tyson ist nicht real, er kann dir nichts antun.
Michael Tyson:

Manche Dinge kann man ab einem gewissen Alter nicht mehr verheimlichen.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Wann bist du gestern Abend ins Bett gegangen?
Ich: Früh, warum?

Du kannst nicht sagen, dass es nicht funktioniert.

Bild
Bild: instagram

Ganz ehrlich, das hört sich irgendwie spannend an.

Bild
Bild: imgur

Die Bibel, vorgelesen mit herablassender Stimme von einem 14-jährigen Atheisten.

Das hat sie definitiv.

Bild
Bild: imgur

Wenn mir Videospiele etwas beigebracht haben, dann hat diese Katze eine Nebenquest für mich.

Doch, ich kann!

Bild
Bild: imgur

Komische Person: Du kannst nicht einfach dein ganzes Leben lang Memes teilen.
Ich: Fick dich!

🙄🙄🙄

Bild
Bild: instagram

Ich, wie ich meinen Mann anstarre, nachdem ich ihm eine dumme Frage gestellt habe, und höre, wie er tief Luft holt.

Ich weiss wirklich nicht, warum ich das so lustig finde.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Wenn du eine Zeitmaschine hättest, was würdest du tun?
Ich:

Ich mag Dad-Jokes.

Bild
Bild: instagram

Ich: Ist das die Hotline für Alkoholiker?
Ja, das ist sie.
Ich: Wie macht man einen Mojito?

Wirklich etwas bedenklich.

Bild
Bild: imgur

Verrückt, dass 1692 Frauen von Männern, die diese Scheiss trugen, als Hexen bezeichnet wurden.

Na ja, immerhin einmal Held spielen.

Bild
Bild: imgur

Meine Katze: Ich habe mein Spielzeug unter dem Sofa verloren.
Ich:

Ach, Doggo.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Wenn ich in der Küche Lärm mache.
Mein Hund: Ich will es!

Fairerweise muss man sagen, dass man dafür nicht 20 Jahre verheiratet sein muss.

Bild
Bild: imgur

Mein Mann wollte gerade Hühnchen zubereiten und fragte mich, ob ich etwas davon haben möchte. Ich sagte nein, danke, ich habe keinen Hunger. Nachdem das Hühnchen fertig war, sagte ich: «Wow, das sieht gut aus», und er reichte mir meinen eigenen Teller davon. Das ist das Ergebnis einer 20-jährigen Ehe.

Also wirklich ...

Bild
bild: instagram

Wenn du deine Frau nach dem PIN-Code ihres Handys fragst und sie sagt: Es ist mein Geburtstag:
Na gut, dann behalte deine Geheimnisse für dich.

Es nervt jedes mal sooo sehr.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Ich, nachdem ich zum 50. Mal eine fake PNG-Datei gefunden habe.

Leute, die in Zürich eine Wohnung suchen, können über dieses Meme nicht lachen.

Bild
Bild: instagram

Danke dafür …

Bild
Bild: instagram

Manager: Bitte schalten Sie alle Ihre Kameras ein. Wir möchten Ihre schönen Gesichter sehen.
Mein schönes Gesicht um 9 Uhr morgens:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 67
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
