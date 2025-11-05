Picdump 164 – Memes, die einfach immer für gute Laune sorgen

Ich hoffu wirklich üs tiefschtum Härzu, dass der nahm Betrachtu va dische Memes eifach es Stuckji besser geit. Und wen nit lüägsch der eifach nu zwenzig älteri Üsgabe a.

Genug geredet, hier das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Karibikstrand unter Schneedecke mit Snowboarder der auf Palmwedel herunterdüst in Badeshorts

So soll das Werk heissen:

KaribianSnowride



Die Idee kam von:

Alexa



Und hier ist es:

Bild: watson/shutterstock

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Manchmal braucht ein Mensch nur ein einziges Stück …

Was wäre es bei dir?

Polizist: Legen Sie Ihre Waffe auf den Boden.

Ich:

Oh Gott, wie unangenehm.

Willst du es ihm sagen oder soll ich es tun?

Na ja, wir gönnen es ihr.

Vier von fünf Menschen leiden unter Durchfall.

Die eine Person, die es geniesst:

Ich musste es tatsächlich zweimal lesen.

Das ist fies.

Mama, bin ich hässlich?

Ich habe dir gesagt, du sollst mich vor anderen nicht Mama nennen.

Wirklich ein guter Schachzug.

Diese Leute beherrschen SEO.

Restaurant in meiner Nähe.

Der Gedanke kann einem wirklich Angst machen.

Wie zum Teufel soll ich mir für den Rest meines Lebens jeden Tag etwas zum Abendessen ausdenken?

Das würde mich auch mal interessieren.

Wie der erste Mensch, der Milch entdeckte, versucht zu erklären, was er tat:

Ein Gruss an alle Eishockey-Fans.

Torhüter, die ohne ihre Helme auf der Bank sitzen.

Hihihi.

Ein Hirn. Ein Herz. Sarah Connor.

Muss brutal sein.

Wenn du eine teure Foundation kaufst und sie nicht zu deinem Hautton passt.

Mann muss ihn doch lieben!

Wenn ich diesen Hund hätte, wäre ich nie wieder in meinem Leben traurig.

Er ist so unheimlich.

Therapeut: Michael Tyson ist nicht real, er kann dir nichts antun.

Michael Tyson:



Manche Dinge kann man ab einem gewissen Alter nicht mehr verheimlichen.

Wann bist du gestern Abend ins Bett gegangen?

Ich: Früh, warum?

Du kannst nicht sagen, dass es nicht funktioniert.

Ganz ehrlich, das hört sich irgendwie spannend an.

Die Bibel, vorgelesen mit herablassender Stimme von einem 14-jährigen Atheisten.

Das hat sie definitiv.

Wenn mir Videospiele etwas beigebracht haben, dann hat diese Katze eine Nebenquest für mich.

Doch, ich kann!

Komische Person: Du kannst nicht einfach dein ganzes Leben lang Memes teilen.

Ich: Fick dich!

🙄🙄🙄

Ich, wie ich meinen Mann anstarre, nachdem ich ihm eine dumme Frage gestellt habe, und höre, wie er tief Luft holt.

Ich weiss wirklich nicht, warum ich das so lustig finde.

Wenn du eine Zeitmaschine hättest, was würdest du tun?

Ich:

Ich mag Dad-Jokes.

Ich: Ist das die Hotline für Alkoholiker?

Ja, das ist sie.

Ich: Wie macht man einen Mojito?

Wirklich etwas bedenklich.

Verrückt, dass 1692 Frauen von Männern, die diese Scheiss trugen, als Hexen bezeichnet wurden.

Na ja, immerhin einmal Held spielen.

Meine Katze: Ich habe mein Spielzeug unter dem Sofa verloren.

Ich:

Ach, Doggo.

Wenn ich in der Küche Lärm mache.

Mein Hund: Ich will es!

Fairerweise muss man sagen, dass man dafür nicht 20 Jahre verheiratet sein muss.

Mein Mann wollte gerade Hühnchen zubereiten und fragte mich, ob ich etwas davon haben möchte. Ich sagte nein, danke, ich habe keinen Hunger. Nachdem das Hühnchen fertig war, sagte ich: «Wow, das sieht gut aus», und er reichte mir meinen eigenen Teller davon. Das ist das Ergebnis einer 20-jährigen Ehe.

Also wirklich ...

Wenn du deine Frau nach dem PIN-Code ihres Handys fragst und sie sagt: Es ist mein Geburtstag:

Na gut, dann behalte deine Geheimnisse für dich.



Es nervt jedes mal sooo sehr.

Ich, nachdem ich zum 50. Mal eine fake PNG-Datei gefunden habe.

Leute, die in Zürich eine Wohnung suchen, können über dieses Meme nicht lachen.

Danke dafür …

Manager: Bitte schalten Sie alle Ihre Kameras ein. Wir möchten Ihre schönen Gesichter sehen.

Mein schönes Gesicht um 9 Uhr morgens:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

